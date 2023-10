Misyon Psyche NASA a: Eksplore yon astewoyid ki rich ak metal

Dènyèman, NASA te lanse misyon Psyche, yon veso espasyèl ki vwayaje nan senti astewoyid la pou etidye yon astewoyid ke yo rekonèt kòm Psyche. Yo kwè astewoyid sa a se rich metal, sa ki fè li yon objè etid inik pou syantis yo. Misyon an gen pou objaktif pou jwenn apèsi sou konpozisyon ak nwayo planèt ki sanble ak pa nou an.

David Lawrence, yon manm pèsonèl prensipal pwofesyonèl nan laboratwa Fizik Aplike nan Johns Hopkins University, se envestigatè prensipal pou youn nan enstriman yo abò veso espasyèl Psyche la. Enstriman an, yon ray gamma ak espektwomèt netwon, pral ede analize konpozisyon astewoyid la.

Ipopotam: Machwa Pwisan, Chewers Ensifizan

Malgre machwè pwisan yo ak dan tèt chaje, ipopotam yo se chewers etonan inefikas. Yon etid pibliye nan PLOS One revele ke ipopotam yo ap lite ak mouvman an fanm k'ap pile ki nesesè pou moulen manje yo avèk efikasite. Kapasite moulen yo sanble yo te sakrifye an favè itilize machwè yo pou goumen.

Marcus Clauss, yon pwofesè nan University of Zurich, ak kòlèg li yo te fè etid la. Yo te dekouvri ke ipopotam yo gen kalite inik ki pèmèt yo fè egzèsis fòs ak machwè yo men yo pa moulen nan sans tradisyonèl la.

Pouvwa a senkronize nan mizik

Koute mizik non sèlman pote plezi, men tou kreye eksperyans pataje pami moun k ap koute yo. Yon etid ki fèt pa Wolfgang Tschacher, yon sikològ nan University of Bern, revele ke moun ki ale nan konsè mizik klasik senkronize mouvman yo, batman kè, ak to respirasyon. Se senkronizasyon sa a pwofondman anrasinen nan tan lontan evolisyonè nou an.

Tschacher te itilize detèktè portable ak teknoloji kaptire mouvman pou mezire repons odyans konsè yo. Rechèch li yo, ki te pibliye nan Rapò syantifik, bay enfòmasyon sou enpak pwofon mizik sou pwosesis fizyolojik imen ak eksperyans kolektif.

Cicadas: Yon Enpak Ekosistèm En En

Aparisyon peryodik sikad yo chak 17 ane gen konsekans enpòtan pou ekosistèm forè yo. Rechèch ki fèt pa byolojis Zoe Getman-Pickering nan George Washington University montre ke lè sikad yo parèt, yo bay yon sous manje abondan pou divès bèt, tankou zwazo. Sa a mennen nan yon diminisyon nan predasyon zwazo sou cheni, sa ki lakòz plis domaj fèy sou pye bwadchenn.

Etid la, ki te pibliye nan Science, mete aksan sou efè konplèks kaskad ke boom popilasyon siklik sikad yo genyen sou ekosistèm nan.

Deep Sea Mining: Peze Risk ak rekonpans

Gen yon enterè komèsyal k ap grandi nan min metal ki gen anpil valè nan fon lanmè a byen fon. Sepandan, dènye ekspedisyon yo te revele tou ke ekosistèm fon lanmè yo lakay yo nan fòm lavi ki ra ak delika. Chèchè k ap eksplore vantilasyon idwotèmik ki gen anpil mineral nan Oseyan Pasifik la dekouvri abita twou wòch ki soutèren ki gen anpil lavi. Abita sa yo ta ka konekte, sa ki endike nesesite pou plis envestigasyon anvan nenpòt aktivite min pran plas.

Nan yon lòt kalite anviwònman, ki rele nodul polimetalik, mineral ki gen anpil valè yo gaye nan fon lanmè a. Muriel Rabone, ki soti nan Mize Istwa Natirèl nan Lond, ak kòlèg li yo estime ke ta ka gen plizyè milye espès enkoni k ap viv sou ak toupre nodil sa yo. Etid la, ki te pibliye nan Current Biology, mete aksan sou enpòtans pou konprann ekosistèm sa yo anvan eksplwate resous potansyèl yo.

