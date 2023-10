Lavni nan misyon Mas Retounen echantiyon NASA an gen dout, dapre Revizyon Skathing

By

Plan NASA pou misyon Mas Sample Return (MSR), ki ta dwe lanse an 2028, te mete an kesyon pa Komisyon Revizyon Endepandan ajans lan. Rapò a mete aksan sou pwoblèm teknik, yon bidjè k ap ogmante, ak yon orè lansman ireyèl kòm gwo pwoblèm misyon an ap fè fas.

Misyon MSR se yon kolaborasyon ant NASA ak Ajans Espas Ewopeyen an e li konsidere kòm yon etap enpòtan nan eksplorasyon Mas. Li enplike Perseverance Rover NASA a, ki te deja kolekte echantiyon Marsyen epi depoze yo sou sifas planèt la. Lè sa a, echantiyon sa yo ta dwe rekipere epi pote tounen sou Latè pa misyon an MSR.

Okòmansman te estime a 4 milya dola, pri misyon MSR la kounye a te monte a yon estime 5.3 milya dola. Rapò Komisyon Konsèy Revizyon an idantifye pwoblèm nan pwomosyon, òganizasyon, orè, ak finansman misyon an. Dapre rapò a, misyon an te etabli ak bidjè ireyèl ak atant orè, ki fè dat lansman 2028 la enposib.

Deplase lansman an nan pwochen fennèt posib an 2030 ta ogmante pri misyon an a $ 8-11 milya dola, mete presyon enpòtan sou bidjè NASA a pou syans planetè. Yon lòt opsyon konsèy la sijere se sèvi ak de aterisaj olye de youn pou retounen echantiyon yo, men sa a ta plis pwolonje delè a ak ogmante depans yo.

Rapò a rekòmande pou NASA egzamine jesyon ak estrikti òganizasyonèl misyon an pou amelyore responsablite. Li tou mete aksan sou nesesite pou NASA pi byen angaje ak kominike enpòtans ki genyen nan misyon MSR a bay piblik la.

An repons a konklizyon komite revizyon an, NASA te nonmen yon ekip revizyon ki te dirije pa Sandra Connelly, administratè adjwen ajans lan pou syans, pou adrese pwoblèm yo soulve. Ekip la gen pou objaktif pou pibliye yon rapò nan mwa mas ane pwochèn. Antretan, NASA an reta konfime pri ak orè misyon ofisyèl la.

Se pa premye fwa misyon MSR fè fas ak kritik. An jiyè, Komite Apwopriyasyon Sena Ameriken an te eksprime enkyetid konsènan defi teknik ak pri k ap monte, li te mande NASA pou l bay opsyon pou revize oswa redui misyon an si li pa ka rete nan bidjè a.

Misyon MSR la tou ap fè fas ak konpetisyon nan men Lachin, ki ap planifye pwòp misyon retounen echantiyon Mas li yo ki pral lanse alantou 2030.

