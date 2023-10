Veso espasyèl Lucy NASA an prepare pou rankont sere ak astewoyid Dinkinesh

By

Veso espasyèl Lucy NASA an ap prepare pou premye rankont li ak yon astewoyid. 1ye Novanm, li pral vole pa astewoyid Dinkinesh epi teste enstriman li yo an preparasyon pou pwochen vizit nan astewoyid Trojan ki òbit solèy la ansanm ak Jipitè. Dinkinesh, ki mezire mwens pase mwatye yon mil lajè, sitiye nan senti prensipal la nan astewoyid ant òbit yo nan Mas ak Jipitè.

Pandan flyby a, konsantre prensipal la pral teste sistèm tèminal-swiv veso espasyèl la, ki pral pèmèt li swiv astewoyid la otonòm epi kenbe li nan gade enstriman yo. Veso espasyèl la pral kolekte done lè l sèvi avèk kamera segondè rezolisyon li yo ak kamera tèmik-enfrawouj. Li pral itilize tou sistèm tèminal-swiv pou swiv astewoyid la nan uit dènye minit yo nan rankont la ak kolekte done ak imajri koulè li yo ak espektwomèt enfrawouj.

Rankont sa a ak Dinkinesh sèvi kòm yon tès pou sistèm Lucy a anvan li deplase sou objektif prensipal li yo, astewoyid Jupiter Trojan yo. Objektif misyon Lucy la se fè yon sondaj sou astewoyid sa yo ki pa janm te eksplore anvan ki òbit solèy la an de "nwam" devan ak dèyè Jipitè. Anvan li rive nan astewoyid Trojan yo, Lucy pral gen yon lòt survol nan yon astewoyid senti prensipal ki rele Donaldjohanson an 2025 pou plis tès nan vòl.

Done yo te kaptire nan rankont Dinkinesh la pral pa sèlman bay rezilta tès jeni ki gen anpil valè, men tou potansyèlman ofri apèsi sou koneksyon ki genyen ant pi gwo astewoyid senti prensipal yo ak pi piti astewoyid toupre Latè. Apre rankont la, Lucy pral kontinye sou wout li alantou solèy la, retounen nan vwazinaj Latè pou yon asistans gravite an 2024 anvan li rive nan astewoyid Jupiter Trojan an 2027.

Premye rankont sa a ak Dinkinesh make yon etap enpòtan enteresan pou misyon Lucy la, pandan veso espasyèl la kòmanse vwayaj li nan eksplorasyon ak dekouvèt nan senti astewoyid la.

Sous:

– https://www.nasa.gov/lucy