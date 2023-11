Looming Rendezvous: Veso espasyèl Lucy apwoche Dinkinesh nan senti astewoyid la

Veso espasyèl Lucy NASA an se sou bò gwo yon etap enpòtan enteresan nan misyon li. Apre yo fin travèse dè milyon de mil nan de ane ki sot pase yo, pwofonde espasyal la ap fèmen nan premye destinasyon li - Dinkinesh nan senti prensipal astewoyid la. Rankont sa a se yon preparasyon vital pou eksplorasyon Lucy nan fiti astewoyid Trojan Jupiter yo.

A 12:54 pm ET le 1ye novanm, Lucy pral rive nan apwòch ki pi pre li nan Dinkinesh, vini nan yon distans apeprè 265 mil (425 kilomèt). Etap enpòtan sa a make premye fwa Lucy pral bay yon gade detaye sou yon objè ki te deja parèt sèlman kòm yon flou byen lwen nan lantiy la nan teleskòp.

Lucy te obsève Dinkinesh vizyèlman depi 3 septanm. Ekip misyon an te fèk voye veso espasyèl la yon dènye enfòmasyon aktyalizasyon, yon pake done ki gen dènye enfòmasyon konsènan pozisyon relatif pwofonde espasyèl la ak astewoyid. Ekipe ak done sa yo, Lucy pral navige distans ki rete a apeprè mwatye yon milyon mil (800,000 kilomèt) pou rive nan astewoyid la.

Apeprè yon èdtan anvan apwòch ki pi pre li a, Lucy pral aktive sistèm swivi tèminal li yo pou kontwole pozisyon Dinkinesh. Nan pwen sa a, veso espasyèl la pral apeprè 10,000 mil (16,000 kilomèt) lwen astewoyid la. Akòz ti gwosè Dinkinesh a, sistèm nan pral sèlman konplètman fèmen sou astewoyid la jis moman anvan apwòch ki pi pre Lucy a.

Survol kap vini an pral sèvi tou kòm tès inogirasyon sistèm swiv tèminal Lucy a. Sistèm otonòm sa a fèt pou byen lokalize epi kenbe astewoyid la nan jaden vizyon enstriman yo. Pandan dènye uit minit soul la, Lucy pral rasanble done enpòtan anpil lè l sèvi avèk imajè koulè li yo ak espektwomèt enfrawouj li yo, ke yo rele kolektivman enstriman L'Ralph la.

Mark Effertz, enjenyè anchèf Lucy nan Lockheed Martin Space, te eksplike ke kòm Lucy antre nan imansite nan espas, kòmandman entèaktif yo pa posib akòz reta nan tan enpòtan apeprè 30 minit pou siyal radyo yo vwayaje ant veso espasyèl la ak Latè. Se poutèt sa, tout obsèvasyon syans yo pre-pwograme, asire veso espasyèl la opere otonòm.

Apre vole a, Lucy pral pase yon èdtan anplis pou fè imaj ak swiv Dinkinesh anvan li re-oryantasyon pou l retabli kominikasyon ak Latè. Pandan kat jou kap vini yo, kamera wo rezolisyon Lucy a, L'LORRI, ap kontinye pran imaj detaye astewoyid la.

Misyon Lucy, ki te lanse nan mwa Oktòb 2021, gen yon objektif prensipal pou etidye astewoyid Trojan yo, yon koleksyon kò wòch ki mennen ak swiv Jipitè nan òbit li alantou Solèy la. Kòmanse nan 2027, Lucy pral antre nan vwayaj li nan astewoyid yo Trojan, kòmanse ak Eurybates ak patnè binè li Queta, Lè sa a, Polymele ak patnè binè li Leucus, ki te swiv pa Orus, epi finalman pè binè Patroclus ak Menoetius.

Kòm yon nòt enteresan, Dinkinesh te ajoute nan lis sib astewoyid Lucy nan kòmansman ane sa a pou sèvi kòm yon teren tès pou enstriman veso espasyèl la anvan yo rive nan sistèm Jovian an. Yo te rele astewoyid la ofisyèlman Dinkinesh apre yon peryòd tan ki te rete san non depi dekouvèt li an 1999. Non li, ki vle di "ou bèl bagay" nan lang Amharic, lang peyi Letiopi a, rann omaj bay fosil zansèt imen an ke yo rekonèt kòm "Lucy". ”

Kesyon yo mande anpil

Ki objektif misyon veso espasyèl Lucy la?

Misyon veso espasyèl Lucy a se etidye astewoyid Trojan yo, yon gwoup kò selès ki òbit solèy la ansanm ak Jipitè. Lè yo eksplore astewoyid sa yo, syantis yo vize jwenn apèsi sou istwa byen bonè nan sistèm solè a.

Ki sistèm swiv tèminal veso espasyèl Lucy la?

Sistèm Suivi tèminal veso espasyèl Lucy la se yon sistèm otonòm ki fèt pou lokalize avèk presizyon astewoyid li ap obsève a epi asire li rete nan chan de vi enstriman ki abò yo.

Ki enstriman Lucy itilize pou kolekte done pandan flybys?

Pandan flybys, Lucy anplwaye enstriman L'Ralph, ki gen ladann yon imaj koulè ak yon espektwomèt enfrawouj. Enstriman sa yo pèmèt veso espasyèl la rasanble done ki gen anpil valè sou konpozisyon ak karakteristik astewoyid li rankontre yo.

Poukisa yo te chwazi astewoyid Dinkinesh kòm yon sib pou Lucy?

Dinkinesh te chwazi kòm yon sib pou Lucy teste enstriman veso espasyèl la anvan li rive nan sistèm Jovian an. Anplis de sa, Dinkinesh te ofisyèlman rele apre fosil zansèt imen "Lucy" pou rann omaj a siyifikasyon li nan konpreyansyon nou sou istwa evolisyonè.