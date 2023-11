Nouvo atik: Veso espasyèl Lucy mete pou eksplore teritwa enkoni

By

Veso espasyèl Lucy NASA a ap antre nan yon misyon enteresan pou eksplore mistè katye cosmic nou an. 1ye Novanm, Lucy pral fè premye survol yon astewoyid ki rele Dinkinesh, sa ki make kòmansman vwayaj 12 ane li sou 10 sijè astewoyid. Misyon inogirasyon sa a vize envestige astewoyid Trojan yo, ki se rès fòmasyon sistèm solè nou an epi swiv òbit Jipitè alantou solèy la.

Moman sa a nan rankont sere Lucy ak Dinkinesh trè antisipe, paske li pral revele nouvo lide sou astewoyid sa a yon demi mil lajè. Précédemment, Dinkinesh te kapab sèlman konsidere kòm yon tach ki pako rezoud atravè teleskòp. Envestigatè prensipal Lucy a, Hal Levison, te eksprime eksitasyon konsènan premye aperçu limanite sou wòch espas enigmatik sa a.

Te lanse 16 oktòb 2021, nan Kennedy Space Center, Lucy te sibi anpil preparasyon pou randevou li ak Dinkinesh. Li te resevwa yon asistans gravite soti nan Latè nan dat 16 oktòb 2022, li te tire l nan direksyon senti prensipal astewoyid ki sitiye 300 milyon kilomèt lwen.

FAQ:

K: Ki sa ki astewoyid yo Trojan?

A: Astewoyid Trojan yo se yon gwoup wòch espas ki swiv òbit Jipitè alantou solèy la. Yo kwè ke yo se rès fòmasyon sistèm solè nou an.

K: Ki laj astewoyid Trojan yo?

A: Astewoyid sa yo gen anpil chans pou omwen 4.6 milya ane, ki date nan epòk fòmasyon sistèm solè nou an.

K: Kisa misyon Lucy pral revele?

A: Misyon Lucy a gen pou objaktif pou envestige "fosil" primordial sa yo nan sistèm solè nou an, bay apèsi sou konpozisyon eleman yo pandan fòmasyon bonè Latè a.

Kòm Lucy apwoche Dinkinesh, li pral sibi yon tès enpòtan nan enstriman li yo anvan yo rive nan destinasyon final li yo - astewoyid yo Trojan. Sistèm Suivi, imaj koulè, espektwomèt enfrawouj, ak kamera wo rezolisyon yo pral itilize pou kolekte done ki gen anpil valè sou konpozisyon ak karakteristik Dinkinesh.

Apre li fin di Dinkinesh, pwochen avanti Lucy a pral pran l tounen nan direksyon Latè pou yon lòt asistans gravite nan mwa desanm 2024. Soulye ki vin apre lòt kò senti prensipal astewoyid ap tann, tankou wòch espasyal 52246 Donaldjohanson ak astewoyid Trojan 3548 Eurybates ak 15094 Polymele.

Misyon Lucy reprezante yon opòtinite san parèy pou devwale sekrè istwa sistèm solè nou an. Lè yo etidye ansyen astewoyid sa yo, syantis yo espere jwenn plis enfòmasyon sou orijin katye cosmic nou an ak eleman ki te fòme planèt nou an.

Sous: NASA (Url: https://www.nasa.gov/)