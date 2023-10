By

Sondaj Lucy NASA an ap prepare pou vole sou astewoyid Dinkinesh k ap vini an 1ye novanm. Dinkinesh sitiye nan senti prensipal astewoyid ant Mas ak Jipitè epi li pral premye arè nan misyon Lucy pou vizite nèf lòt wòch espasyal, ke yo rekonèt kòm astewoyid Trojan. Yo pral teste inovatè Sistèm Suivi Tèminal veso espasyèl la pandan rankont sa a, paske li bezwen montre enstriman li yo avèk presizyon sou astewoyid pandan flybys.

Pandan apwòch li nan Dinkinesh, Lucy pral vwayaje nan yon vitès enkwayab nan 10,000 kilomèt alè, sa ki fè li yon travay difisil kenbe yon aliyman apwopriye ak astewoyid la. Sepandan, rankont sa a sèvi kòm yon "repetisyon rad" pou pwochen rankont Lucy ak astewoyid Trojan yo, paske jeyometri flyby a sanble ak sa yo espere pandan rankont sa yo.

Dinkinesh li menm se yon ti astewoyid, ki mezire sèlman 0.5 mil lajè. Li pral pi piti astewoyid senti prensipal ki janm imajine yon veso espasyèl. Malgre gwosè li, ekip Lucy kwè ke Dinkinesh pral bay done ki gen anpil valè pou misyon an.

Yon fwa survol la fini, Lucy pral kite senti prensipal astewoyid la epi retounen sou Latè pou yon asistans gravite an Desanm 2024, ki pral pouse l nan direksyon astewoyid Trojan yo. Lè sa a, Lucy pral gen yon lòt survol nan yon astewoyid senti prensipal an 2025 anvan finalman rive nan astewoyid Jupiter Trojan yo nan 2027.

Rankont ak Dinkinesh make yon etap enpòtan pou misyon Lucy la, paske li teste enstriman ak sistèm navigasyon veso espasyèl la. Misyon sa a gen pou objaktif pou debloke sekrè sistèm solè bonè epi fè limyè sou fòmasyon ak evolisyon pwòp planèt nou an. Ak chak survol, Lucy pral rasanble done ki gen anpil valè ki pral ede syantis yo mete ansanm istwa nan katye cosmic nou an.

Sous:

– Sond Lucy NASA a pral vole bò wòch espas Dinkinesh sou Nov.1, yon videyo ajans ban nou yon aperçu nan rankont la. (sous)

– Rankontre 10 astewoyid ke veso espasyèl NASA Lucy pral vizite (sous)

– Kredi imaj: Robert Lea/NASA