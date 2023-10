NASA lanse sistèm kominikasyon lazè nan estasyon espasyal entènasyonal la

NASA ap prepare pou l voye yon sistèm kominikasyon lazè nan Estasyon Espas Entènasyonal (ISS) mwa pwochen an. Sistèm nan, ke yo rekonèt kòm ILLUMA-T, pral enstale sou modil ekstèn ISS la. Objektif li se montre kominikasyon lazè gwo pousantaj done soti nan estasyon espasyal la nan Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), ki pral transmèt done yo tounen sou Latè.

LCRD, ki te lanse an 2021, kounye a ap voye done sou Latè soti nan òbit jeosynchrone nan yon vitès 1.2 Gbps. Kòm yon satelit relè, LCRD pèmèt misyon espas yo voye done yo sou lyen lazè nan relè a, ki Lè sa a, transmèt li nan estasyon tè sou Latè. Konbinezon ILLUMA-T ak LCRD pral etabli premye sistèm relè kominikasyon lazè de-fason NASA an.

Avantaj nan sistèm lazè sou metòd kominikasyon tradisyonèl yo se ke yo ofri pi gwo pousantaj done pandan y ap pi lejè epi yo mande mwens pouvwa. Sa a se patikilyèman avantaje lè konsepsyon veso espasyèl.

Se Goddard Space Flight Center NASA ki jere chaj ILLUMA-T, an kolaborasyon ak Johnson Space Center ak Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). Lansman sistèm kominikasyon lazè a pwograme pou 5 novanm, abò veso espasyèl SpaceX Dragon ki soti nan Kennedy Space Center NASA an nan Florid.

Apa de ILLUMA-T, veso espasyèl Dragon an pral pote tou lòt eksperyans, pyès ki nan konpitè, ak founiti pou ekipaj Expedition 70 la. Youn nan eksperyans sa yo se Atmospheric Waves Experiment (AWE), ki pral mezire karakteristik ak mouvman onn gravite atmosferik yo. AWE gen pou objaktif pou amelyore konpreyansyon nou sou atmosfè, move tan, klima Latè, epi devlope estrateji pou bese efè move tan nan espas.

Sous: NASA