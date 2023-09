Pèseverans ak elikoptè entèlijans sou Mas

By

Depi lage ChatGPT, enkyetid sou enplikasyon etik entèlijans atifisyèl yo te lajman diskite. Anpil moun pè ke AI ta ka mennen nan disparisyon nan limanite oswa eliminasyon an nan travay. Sepandan, gen yon apwòch diferan pou entegre AI nan espas travay la ki evite enkonvenyans etik sa yo. Ekip veso espasyèl robotik NASA yo bay yon egzanp sou fason moun ak robo ka travay ansanm pou reyalize objektif komen.

Lide pou ranplase moun ak machin se yon pè komen ki asosye ak AI. Sepandan, prèv anpirik montre ke automatisation pa nesesèman koupe depans men olye ogmante inegalite. Sistèm otonomi melanje, kote moun ak robo travay ansanm, bay yon altènatif pou ranplasman konplè. Nan sistèm sa yo, moun ak robo opere nan menm sistèm nan, enfliyanse aksyon youn lòt. Apwòch sa a ka ede evite pwoblèm yo nan travay fantom, kote moun yo chaje ak travay san lide ki ta ka potansyèlman otomatize.

Rechèch la ak ekip veso espasyèl robotik nan NASA montre ke bati ekip moun-robo olye pou yo ranplase moun ka adrese anpil nan pwoblèm etik ak AI. Ekip sa yo ogmante fòs tou de moun ak robo, k ap travay nan direksyon yon objektif komen. Pou egzanp, robo yo ka voye fè travay fizikman danjere, pandan y ap moun bay ekspètiz ki nesesè yo ak kapasite pou pran desizyon. Lè yo pwolonje ak ogmante kapasite imen ak robo, konpayi yo ka kreye ekip moun-robo solid.

Youn nan defi etik nan AI se itilizasyon done ak rekòlte. Fòmasyon AI jeneratif sou travay atis yo san konsantman yo ak done komèsyal partial yo te soulve enkyetid. Sepandan, robo sou Mas konte sou enfòmasyon vizyèl ak distans pou fè travay, evite kèk nan dilèm etik ki asosye ak itilizasyon done sosyal nan AI.

Yon lòt aspè yo konsidere se koneksyon emosyonèl yo ki ka fòme ak robo. Sòlda yo ap kriye dron ki kase sou chan batay la, epi fanmi yo devlope atachman ak robo lakay yo. Koneksyon emosyonèl sa a fèt nan yon sans de swen pou machin yo ak ka amelyore kalite yo ki fè moun moun.

Nan endistri kote AI ta ka ranplase travayè yo, yon konsantre sou patenarya entelijan moun-machin ka amelyore kapasite imen olye ke yo detounen yo. AI ka sipòte ekip ekriti script yo lè li bay enfòmasyon sou vole, ede atis yo jenere algoritm pou kreyativite, epi ede ekip lojisyèl yo jwenn erè. Pandan ke patenarya sa yo pa elimine tout enkyetid etik ak AI, yo ofri yon apwòch ki pi imen ak etik pou entegre teknoloji nan espas travay la.

Sous: Okenn