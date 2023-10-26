Misyon Juno NASA a revele fòmasyon frapan sou Jipitè

Misyon Juno NASA a dènyèman te kaptire yon fòmasyon entrigan ak vizyèlman frape sou Jipitè, ki te pwovoke eksitasyon nan mitan amater espas. Imaj la, ki te vin viral sou rezo sosyal yo, montre yon "fas" diferan sou sifas planèt la, kite syantis ak astwonòm kaptive.

Veso espasyèl Juno, ki te lanse an 2011, te nan yon misyon pou etidye ak analize konpozisyon Jipitè, atmosfè, ak chan mayetik. Ekipe ak yon seri enstriman syantifik, Juno te metikuleuman kaptire done ak imaj nan planèt gaz la jeyan soti nan divès ang ak altitid.

Imaj viral la, Juno a pran JunoCam, revele modèl nwaj konplike ak karakteristik atmosferik sou Jipitè, ki gen ladan fòmasyon ki sanble ak yon figi. Syantis yo eksplike ke fòmasyon sa yo se koze pa entèraksyon konplèks nan pwisan sistèm atmosferik Jipitè a, tankou tanpèt pi popilè li yo ke yo rekonèt kòm Gran Tach Wouj la.

Pandan ke resanblans nan yon figi se piman konyensidans, imaj la sèvi kòm yon temwayaj nan nati kaptivan ak tout tan-chanje Jipitè a. Li ofri yon aperçu nan mond lan kaptivan nan jeyan gaz epi li bay apèsi ki gen anpil valè sou mekanis yo ki kondwi dinamik atmosferik yo.

Syantis ak astwonòm ki afilye ak misyon Juno yo ap etidye imaj la ak done ki asosye li yo avèk dilijans pou jwenn yon konpreyansyon pi pwofon sou pwosesis atmosferik Jipitè a. Lè yo analize konpozisyon ak konpòtman atmosfè Jipitè a, chèchè yo espere jwenn apèsi sou fòmasyon ak evolisyon planèt la, ansanm ak enfliyans li sou dinamik jeneral sistèm solè a.

Misyon Juno a kontinye bay anpil enfòmasyon ak vizyèl sansasyonèl sou Jipitè, kontribye nan konesans nou sou planèt jeyan enigmatik sa a. Pandan misyon an ap pwogrese, syantis yo prevwa dekouvèt ki pi enteresan ki pral devwale mistè Jipitè yo epi ki pral ofri apèsi ki gen anpil valè sou fonksyonman sistèm solè nou an.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Ki misyon Juno?

Misyon Juno se yon misyon veso espasyèl NASA te lanse an 2011 pou etidye planèt Jipitè.

K: Ki sa Juno te pran sou Jipitè?

Juno te kaptire yon fòmasyon vizyèlman frape sou Jipitè ki te sanble ak yon figi.

K: Ki jan yo te kaptire imaj la?

Juno a JunoCam te pran imaj la, yon kamera ki abò veso espasyèl la.

K: Ki sa nou ka aprann nan etidye atmosfè Jipitè a?

Etidye atmosfè Jipitè a ka bay apèsi sou fòmasyon planèt la, evolisyon, ak enfliyans li sou sistèm solè an antye.