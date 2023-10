Teleskòp James Webb NASA an dekouvri kouran jè a gwo vitès sou Jipitè

By

Yon revelasyon inogirasyon parèt nan Teleskòp Espas James Webb NASA a, dekouvwi yon karakteristik kaptivan nan atmosfè Jipitè a. Syantis yo te idantifye yon gwo kouran avyon gwo vitès nan stratosfè ki pi ba Jipitè a, ki ofri bonjan apèsi sou dinamik konplike nan kondisyon atmosferik planèt la.

NASA te anonse rezilta ekstraòdinè sa a nan dat 19 oktòb, ki gen yon kouran avyon rapid ak yon vitès 515 km pa èdtan. Sitiye apeprè 40 km anwo ekwatè Jipitè a, fenomèn ki fèk dekouvri sa a kouvri yon lajè enpresyonan 4,800 kilomèt, pozisyone byen anlè kouch nwaj prensipal yo.

Chèchè prensipal Ricardo Hueso nan inivèsite University of Basque Country, Espay te eksprime sezi ekip li a pou dekouvèt inatandi sa a. Karakteristik ki pa klè yo te obsève nan atmosfè Jipitè kounye a te vin klè ak swiv, gras a kapasite remakab James Webb Teleskòp NASA a. Kontinwe, syantis yo ka kounye a obsève mouvman an nan karakteristik sa yo ansanm ak wotasyon rapid Jipitè a.

Kouran jè a gwo vitès, yo jwenn nan stratosfè ki pi ba Jipitè a, montre vitès ki konparab ak de fwa van soutni yon siklòn Kategori 5 sou Latè. Revelasyon sa a bay yon pèspektiv fasinan sou dinamik atmosferik planèt la.

Ekip rechèch la te konpare obsèvasyon van ki soti nan kouch siperyè Webb ak sa ki soti nan kouch pi ba Teleskòp Espas Hubble a, sa ki pèmèt yo analize sizayman van ak varyasyon nan vitès nan diferan altitid. Obsèvasyon fiti yo atann pou elicide si vitès ak altitid kouran jè a sibi chanjman sou tan.

Dekouvèt la te fè nan analize done yo kolekte an Jiyè 2022 lè l sèvi avèk NIRCam Webb la. Imke de Pater ki soti nan University of California, Berkeley, ak Thierry Fouchet nan Obsèvatwa a nan Pari te òganize yon pwogram syans Early Release, kaptire imaj Jipitè chak 10 èdtan. Fenomèn inik sa a te soti nan yon konbinezon de kat filtè diferan, yo chak sansib a chanjman nan altitid diferan nan atmosfè Jipitè a.

Misyon anvan yo tankou Juno ak Cassini NASA yo, ansanm ak Teleskòp Espas Hubble a, te dokimante tou modèl move tan Jipitè a ki toujou ap chanje.

