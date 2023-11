Teleskòp Espas James Webb kaptire imaj sansasyonèl nan sant galaktik

Teleskòp Espas James Webb, ki te opere pa National Aeronautics and Space Administration (NASA), te fèk revele yon imaj enspire Sagittarius C (Sgr C), yon rejyon ki fòme etwal ki sitiye apeprè 300 ane limyè lwen Sagittarius A*. , twou nwa supermassif ki nan sant galaksi Voie Lakte nou an. Dènye snapshot sa a bay nivo detay ak klète san parèy, li montre karakteristik yo pa janm wè anvan.

Envestigatè prensipal ekip obsèvasyon an, Samuel Crowe, yon etidyan bakaloreya nan University of Virginia, te eksprime eksitasyon li, li di, “Avèk nivo rezolisyon ak sansiblite nou jwenn nan teleskòp Webb la, nou wè anpil karakteristik nan rejyon sa a pou premye fwa a." Konseye Crowe a, Pwofesè Jonathan Tan, te mete plis aksan sou siyifikasyon etidye sant galaktik la, ki dekri li kòm anviwònman ki pi ekstrèm nan galaksi nou an, kote teyori fòmasyon zetwal yo ka sibi tès solid.

Nan imaj la, NASA rapòte prezans yon gwoup protostars, ki se zetwal ki toujou nan pwosesis fòmasyon ak akimile mas. Protostars sa yo emèt ekoulman ki jenere yon ekla lumineux nan yon nwaj enfrawouj-nwa. Pami 500,000 zetwal yo te kaptire nan imaj la, yon pwotostwal masiv, plis pase 30 fwa mas Solèy nou an, klere nan nwayo jèn grap sa a. Enteresan, dansite nwaj pwotostar ki parèt la tèlman wo ke li anpeche limyè ki soti nan zetwal ki sitiye dèyè li, sa ki lakòz yon aparans ki sanble mwens anpil moun.

Teleskòp Espas James Webb te san dout devwale yon pakèt enfòmasyon sou fòmasyon zetwal nan anviwònman difisil nan sant galaksi nou an. Avèk kapasite siperyè li yo, li te depase done enfrawouj anvan yo, bay syantis yo yon nouvo pèspektiv sou konpreyansyon sibtilite nan katye cosmic nou an.

