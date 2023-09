NASA ap chèche pwopozisyon pou nouvo veso espasyèl pou dezobite estasyon espasyèl entènasyonal san danje

By

NASA te fè yon demann pou pwopozisyon nan men endistri US la pou devlopman US Deorbit Vehicle (USDV), yon veso espasyèl ki fèt pou dezobit Estasyon Espas Entènasyonal (ISS) san danje lè li pran retrèt li. Objektif la se bay priyorite fleksibilite ak sekirite nan tranzisyon an.

Pou amelyore konpetisyon ak maksimize valè, akizisyon an pral pèmèt moun k ap ofri yo pwopoze Pri Fiks oswa Pri Plis Frè ankourajman pou faz konsepsyon, devlopman, tès ak evalyasyon pwojè a. Kontra ki rete a pral fèm Pri fiks.

ISS, yon pwojè ansanm senk ajans espas (NASA, Roscosmos, ESA, JAXA, ak CSA), te yon senbòl koperasyon entènasyonal depi lansman li an 1998. Sepandan, ak retrèt estasyon an ap apwoche, li enpòtan anpil pou asire yon pwosesis dezobit ki an sekirite.

Plan pou lavni yo enplike tranzisyon operasyon yo nan òbit ki ba Latè nan platfòm komèsyal posede ak opere. Sa pral asire aksè kontinye nan espas pou rechèch, devlopman teknoloji, ak kolaborasyon entènasyonal.

Nan devlopman USDV a, NASA ak patnè li yo te fè etid ak evalyasyon vaste. Pandan ke plan anvan yo te konsidere itilizasyon plizyè veso espasyèl Roscosmos Progress pou operasyon deorbit, li te detèmine ke yon veso espasyèl devwe ak kapasite solid nesesè.

USDV a pral konsantre sou aktivite final deorbit la epi li pral swa yon nouvo konsepsyon veso espasyèl oswa yon modifikasyon nan yon veso espasyèl ki deja egziste. Li dwe kapab fonksyone sou premye vòl li yo, gen redondance, epi li dwe gen ladan kapasite rekiperasyon anomali yo pote soti nan boule deorbit kritik la.

Devlopman, tès, ak sètifikasyon USDV a pral pran plizyè ane, mete aksan sou enpòtans ki genyen nan yon apwòch aktif pou asire yon retrèt lis ak san danje nan ISS la.

Sous: NASA