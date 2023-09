Veso espasyèl Osiris-Rex NASA an reyisi jwenn echantiyon astewoyid yo

Veso espasyèl Osiris-Rex NASA an te byen rekipere echantiyon nan astewoyid ki gen anpil kabòn ke yo rele Bennu, sa ki make premye misyon NASA retounen echantiyon astewoyid. Veso espasyèl la te lage echantiyon kapsil la sou 100,000 kilomèt de Latè epi li te parachit nan dezè Utah. Ekip rekiperasyon an te konfime ke kapsil la te entak epi yo pa te vyole epi estime ke li kenbe omwen yon tas debri soti nan Bennu.

Misyon sa a enpòtan paske li reprezante pi gwo pil echantiyon astewoyid yo kolekte pi lwen pase lalin lan. Blòk konstriksyon konsève depi dimanch maten byen bonè nan sistèm solè nou an, 4.5 milya ane de sa, pral bay syantis yo apèsi valab sou fòmasyon Latè ak lavi. Yo pral transpòte echantiyon yo nan yon nouvo laboratwa nan Johnson Space Center NASA an nan Houston, kote yo pral etidye yo.

Veso espasyèl Osiris-Rex, ki te angaje nan misyon $1 milya sa a an 2016, te rive nan Bennu an 2018 e li te reyisi pwan debri nan ti wòch espasyal la an 2020 lè l sèvi avèk yon vakyòm long baton. Veso espasyèl la te vwayaje yon distans 6.2 milya kilomèt anvan li te retounen sou Latè. Ouvèti kapsil la nan pwochen jou oswa de ap revele kantite egzak materyèl kolekte.

Misyon siksè sa a se twazyèm echantiyon retounen NASA soti nan yon misyon robotik nan espas pwofon, apre veso espasyèl Jenèz la an 2004 ak veso espasyèl Stardust la an 2006. Echantiyon yo rekipere nan men Bennu pral kontribye anpil nan konpreyansyon nou sou astewoyid ak enpak potansyèl yo sou Latè. Avèk plis etid, done yo ranmase nan echantiyon yo pral ede nan devlope estrateji pou detounen astewoyid ki ka reprezante yon menas pou planèt nou an nan lavni.

Sous: Associated Press.