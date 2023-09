Kapsil OSIRIS-REx NASA an reyisi retounen echantiyon astewoyid sou Latè

Veso espasyèl NASA OSIRIS-REx, ki te pote yon echantiyon materyèl wòch ki te pran nan sifas yon astewoyid, te konplete vwayaj li tounen sou Latè. Kapsil la te fè yon plonje dife nan atmosfè a ak siksè ateri atravè parachit nan dezè Utah a nan Dimanch.

Veso espasyèl la, ki fèt ak konstwi pa Lockheed Martin, te lage kapsil echantiyon an-retounen pou desandan final li a, san okenn ajisteman ki nesesè nan chemen vòl li a. Aterisaj la, ki te espere presi, te fèt sou seri tès ak fòmasyon lame ameriken an.

Misyon OSIRIS-REx, yon kolaborasyon ant NASA ak University of Arizona, se twazyèm tout tan pou pote yon echantiyon astewoyid tounen sou Latè. Li se tou pi gwo echantiyon yo kolekte, ki peze yon estime 250 gram. Misyon anvan ajans espas Japon an te retounen echantiyon astewoyid yo tou.

Kapsil la gen materyèl ki te rasanble nan Bennu, yon ti astewoyid ki gen anpil kabòn ki pase relativman pre Latè chak sis ane. Bennu, ki mezire jis 1,600 pye an dyamèt, bay bonjan enfòmasyon sou premye sistèm solè a ak orijin planèt nou an. Syantis yo kwè ke li ka kenbe molekil òganik ki nesesè pou devlopman lavi.

OSIRIS-REx te lanse an 2016 e li te rive nan Bennu an 2018. Apre li te pase dezan òbit alantou astewoyid la, veso espasyèl la avèk siksè kolekte yon echantiyon nan sifas li an Oktòb 2020. Kounye a pral egzamine echantiyon an nan yon "chanm pwòp" nan seri tès Utah. anvan yo te transpòte nan Johnson Space Center NASA an.

Siksè misyon OSIRIS-REx la fè nou pi pre konprann orijin ak evolisyon planèt wòch tankou Latè. Done yo te rasanble nan misyon sa a ak anvan misyon retounen echantiyon astewoyid yo pral bay bonjan apèsi sou fòmasyon sistèm solè nou an.

Sous:

– Sous Atik: [sous]

- NASA

- Inivèsite Arizona