Kapsil OSIRIS-REx NASA ki pote tèt echantiyon astewoyid pou desandan dife

Veso espasyèl robot NASA an, OSIRIS-REx, gen pou l fè yon desandan dife nan atmosfè Latè a epi ateri nan dezè Utah dimanch. Veso espasyèl la, ki te pote yon echantiyon materyèl wòch yo te ranmase nan sifas yon astewoyid yo te rele Bennu, te konplete vwayaj sèt ane li epi li espere fè yon aterisaj "spot-on" nan seri tès ak fòmasyon Utah.

Misyon OSIRIS-REx, yon kolaborasyon ant NASA ak syantis nan University of Arizona, gen pou objaktif pou pote pi gwo echantiyon astewoyid ki te janm genyen an pou analize. Misyon anvan ajans espas Japon an te retounen echantiyon astewoyid sou Latè tou.

Bennu, astewoyid kote yo te pran echantiyon an, klase kòm yon "objè tou pre Latè" epi li pase relativman pre planèt nou an chak sis ane. Syantis yo estime chans pou li frape Latè nan fen 22yèm syèk la nan 1-in-2,700. Bennu se ti konpare ak lòt astewoyid, mezire jis 1,600 pye an dyamèt, men li kenbe endikasyon valab sou orijin yo ak devlopman nan planèt wòch tankou Latè.

Echantiyon an, ke yo estime a peze 250 gram, pral egzamine pa syantis atravè mond lan nan divès laboratwa. Veso espasyèl OSIRIS-REx la pral kontinye vwayaj li pou l eksplore yon lòt astewoyid toupre Latè.

Sous:

- Reuters