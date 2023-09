Latè ap resevwa pi gwo echantiyon astewoyid ki te kaptire nan espas

Misyon OSIRIS-REx NASA an gen pou l bay pi gwo echantiyon astewoyid ki te janm kaptire nan espas, sa ki ofri syantis yo bon konprann sou fòmasyon planèt dè milya de ane de sa. Veso espasyèl la pwograme pou ateri nan dezè Utah le 24 septanm, li pote wòch ak echantiyon pousyè ki peze apeprè 250 gram.

Echantiyon an, te pran nan sifas astewoyid Bennu, ki sitiye plis pase 200 milyon kilomèt de Latè, pral bay yon fenèt nan tan an lè Solèy la ak planèt yo te fòme anviwon 4.5 milya ane de sa. Sa a pral premye fwa ke Etazini te pote tounen yon echantiyon astewoyid, ak Ajans Espas Kanadyen an tou jwe yon wòl nan misyon an nan bay OSIRIS-REx Lazè Altimèt la.

Sistèm lazè a te ede eskane sifas Bennu ak rasanble enfòmasyon detaye sou karakteristik li yo. Kòm yon rezilta, Kanada pral resevwa yon pòsyon nan echantiyon Bennu pou rezon rechèch. Objektif prensipal misyon an se konprann ki jan lavi te kòmanse sou Latè ak ki jan planèt yo te fòme nan sistèm solè a.

Kim Dait, yon ansyen konsèvatè nan mineraloji nan Royal Ontario Museum ak yon pati nan ekip Kanadyen an, te deklare ke wòch yo kolekte nan Bennu yo soti nan etap yo byen bonè nan fòmasyon sistèm solè a e ke ekip la espere dekouvèt inatandi.

Michael Daly, syantis enstriman pou OSIRIS-REx Lazè Altimèt la, te eksplike ke analiz Kanada a nan echantiyon astewoyid la pral konsantre sou konprann ki jan Bennu kenbe ak distribye chalè. Bennu, yon astewoyid ki gen anpil kabòn, pi gwo pase Empire State Building New York epi yo kwè li genyen mineral ajil ak estrikti wòch ak dlo. Misyon an ta ka detekte tou prezans molekil òganik, ki gen ladan sik ak asid amine, ki esansyèl pou lavi.

Etidye Bennu pa sèlman enpòtan pou rezon syantifik, men tou li ede chèchè yo prepare pou enpak potansyèl de astewoyid ki sanble sou Latè alavni. Japon te deja rekipere ti kantite echantiyon astewoyid, men misyon sa a make yon etap enpòtan pou Etazini.

Sous:

– NASA Solar System (@NASAsolarSystem) sou Twitter

– Nouvèl mondyal

– Associated Press