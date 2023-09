Nouvo apèsi sou eripsyon Eta Carinae te revele pa Chandra Observatory NASA an

Sèvi ak done ki kouvri de deseni yo kolekte pa Chandra X-ray Obsèvatwa NASA a, astwonòm yo te jwenn nouvo enfòmasyon enpòtan sou yon eripsyon nan Eta Carinae ki te fèt nan mitan 19yèm syèk la. Obsèvasyon yo te konbine pou kreye yon fim, ki montre ankadreman Eta Carinae soti nan 1999, 2003, 2009, 2014, ak 2020. Lè yo analize done sa yo ansanm ak obsèvasyon XMM-Newton ESA a, astwonòm yo te kapab swiv ekspansyon gwan distribisyon an. eripsyon ki te fèt apeprè 180 ane de sa, pandan ki Eta Carinae te ekspilse yon mas enpòtan nan lespas a yon vitès jiska 4.5 milyon mil pa èdtan. Etid sa a mete aksan sou fason diferan obsèvatwa espas ka kolabore pou amelyore konpreyansyon nou sou chanjman alontèm nan linivè.

Eta Carinae se yon sistèm etwal binè ki fòme ak de etwal masiv, ak youn estime se 90 fwa mas Solèy la ak lòt la apeprè 30 fwa mas Solèy la. Nan ane 1800 yo, Eta Carinae te fè eksperyans yon eksplozyon masiv ke yo rekonèt kòm "Gwo Eripsyon an," pandan ki li te ekspilse ant 10 ak 45 fwa mas Solèy la. Materyèl sa a te fòme nyaj gaz ki byen dans, ke yo rekonèt kòm Nebula Homunculus, ki chita sou bò opoze de zetwal yo.

Yon etid anvan te itilize done Chandra te dekouvri yon bag klere nan radyografi ki antoure Nebula Homunculus la. Nouvo fim ki te kreye nan done Chandra a, ansanm ak yon imaj pwofon ki te fòme lè yo rasanble done yo, ofri plis enfòmasyon sou istwa temèt Eta Carinae. Li revele ekspansyon rapid nan bag X-ray la ak prezans nan yon kokiy fèb nan X-ray ki te deja enkoni deyò nan li. Yo kwè kokiy radyografi ki fèb la se vag eksplozyon ki soti nan gwo eripsyon an nan ane 1840 yo.

Dapre rezilta sa yo, chèchè yo fè ipotèz ke materyèl yo te soti nan Eta Carinae nenpòt moman ant 1200 ak 1800, menm anvan gwo eripsyon an. Lè sa a, vag eksplozyon ki soti nan Gran Eripsyon an te fè kolizyon ak chofe materyèl sa a ejecte, fòme bag la klere X-ray. Depi lè sa a vag eksplozyon te vwayaje pi lwen pase bag la. Resanblans nan fòm ak oryantasyon ant koki X-ray deyò a ak Nebula Homunculus la sijere yon orijin komen pou tou de estrikti yo.

Plis analiz lè l sèvi avèk teleskòp XMM-Newton la te revele ke klète X-ray Eta Carinae te diminye sou tan, ki konsistan avèk obsèvasyon anvan yo. Chèchè yo te estime klète Eta Carinae nan radyografi pandan Gwo Eripsyon an e yo te konbine sa a ak vitès yo obsève nan materyèl ejecte a pou detèmine ke eripsyon an gen anpil chans fèt nan de eksplozyon. Premye eksplozyon an te enplike ekspilsyon rapid nan yon pi piti kantite gaz rapid, ki ba-dansite, ki pwodui onn eksplozyon radyografi a. Sa a te swiv pa yon pi dousman ekspilsyon nan gaz dans, ki finalman fòme Nebula Homunculus la.

Yon etid anvan te dirije pa Nathan Smith nan University of Arizona te sigjere ke Gwo Eripsyon an te koze pa fizyon an nan de zetwal nan sistèm nan trip zetwal. Eksplikasyon sa a ta ka konte tou pou estrikti ki sanble ak bag yo obsève nan reyon X, kòm fizyon an ta te ejecte materyèl nan yon plan plat.

Nouvo enfòmasyon yo te jwenn nan Obsèvatwa Chandra X-ray ofri yon konpreyansyon pi pwofon sou istwa kaptivan Eta Carinae, ki sijere ke li te siviv yon eksplozyon trè pwisan ki ta tipikman disparèt yon etwal.

