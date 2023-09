Premye echantiyon astewoyid ameriken pral devwale nan Johnson Space Center NASA an

By

Johnson Space Center NASA an gen pou l revele premye echantiyon astewoyid Ozetazini le 11 oktòb, nan kad misyon OSIRIS-REx. Echantiyon sa a, ki pral kolekte nan astewoyid Bennu ki toupre Latè a, espere bay bonjan enfòmasyon sou fòmasyon sistèm solè a ak orijin lavi sou Latè.

Veso espasyèl OSIRIS-REx te lanse an 2016 ak objektif pou etidye Bennu ak kolekte yon echantiyon nan materyèl sifas li yo. Nan mwa Oktòb 2020, veso espasyèl la te rasanble avèk siksè apeprè 250 gram materyèl pou livrezon tounen sou Latè. Faz final misyon an pral fini 24 septanm 2023, lè yon kapsil ki gen echantiyon Bennu yo pral lage epi ateri nan dezè Utah.

Pandan evènman inogirasyon an, ekip syans OSIRIS-REx NASA a pral pataje yon premye analiz echantiyon an. Yon fwa echantiyon an san danje rive sou Latè ak tè, ekspè NASA yo pral kolekte wòch yo ak pousyè tè ki soti nan astewoyid ki andedan kapsil la. Apre sa, yo pral egzamine echantiyon sa yo nan etablisman gerizon NASA Johnson pou plis analiz.

OSIRIS-REx Sample Curation Laboratory te etabli pa NASA pou jere distribisyon echantiyon yo bay syantis atravè lemond. Rechèch ki fèt sou echantiyon sa yo gen pou objaktif pou amelyore konpreyansyon nou sou fòmasyon planèt nou an ak sistèm solè a, osi byen ke mennen ankèt sou orijin konpoze òganik ki te kapab kontribye nan devlopman lavi sou Latè. Anplis de sa, yon pati nan echantiyon an pral rezève pou rechèch nan lavni kòm teknoloji kontinye amelyore sou tan.

Johnson Space Center se lakay yo nan pi gwo koleksyon astromateryèl nan mond lan, ki gen ladan echantiyon ki soti nan astewoyid, komèt, Mas, Lalin nan, Solèy la, e menm pousyè soti nan lòt zetwal yo. Koleksyon sa a se itilize pa syantis yo fè rechèch sou materyèl planèt yo ak anviwònman an espas, plis avanse konesans nou nan sistèm solè a ak pi lwen.

