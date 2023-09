Misyon OSIRIS-REx: pote espesimèn wòch etranje yo tounen sou Latè

Yon veso espasyèl NASA, misyon OSIRIS-REx, gen pou l fini vwayaj li pandan sèt ane nan yon astewoyid epi retounen sou Latè wikenn sa a. Misyon an gen pou objaktif pou pote espesimèn wòch ki pa gate soti nan yon mond etranje, ki ta ka bay apèsi ki gen anpil valè sou fòmasyon nan lavi. Veso espasyèl la espere ateri nan Utah, ak evènman ki te planifye pou sekirize kapsil echantiyon astewoyid la, transpòte li nan Johnson Space Center nan Houston, epi answit louvri li pou plis egzamen an.

Misyon OSIRIS-REx te kòmanse an 2011, apre plizyè ane nan brase lide ak pwopozisyon. NASA te chwazi veso espasyèl la, ki te konstwi ak opere pa Lockheed Martin pou antreprann misyon an, ki enplike pote materyèl astewoyid tounen sou Latè pou analiz detaye. Envestigatè prensipal misyon an, Dante Lauretta, te anvizaje evènman yo nan misyon an pou prèske de deseni.

Bennu, astewoyid sib la, yo kwè se yon rès rès nan istwa byen bonè nan sistèm solè a. Syantis yo espere ke materyèl la kolekte nan men Bennu pral bay repons a kesyon fondamantal sou orijin nan lavi sou Latè. Kapsil retounen echantiyon an, ki atache kounye a ak veso espasyèl OSIRIS-REx la, gen pi gwo echantiyon primitif materyèl ekstraterès ki te janm pote soti pi lwen pase Lalin nan.

Aterisaj veso espasyèl la pral make kòmansman pwochen faz misyon an, pandan syantis yo ap prepare pou egzamine materyèl astewoyid la. Chèchè yo pral rasanble echantiyon tè ak dlo ki soti nan dezè Utah pou asire ke pa gen okenn kontaminasyon nan echantiyon yo. Objektif final la se jwenn yon pi bon konpreyansyon sou orijin nou yo ak fòmasyon nan lavi.

Sous:

– NASA: Sit wèb Misyon OSIRIS-REx

– Inivèsite Arizona: Paj Misyon OSIRIS-REx