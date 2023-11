Jaden mayetik kaptivan nan men an Cosmic

By

Teleskòp espasyal radyografi NASA yo te fè yon dekouvèt remakab, devwale "zo" jaden mayetik nan yon estrikti ki gen fòm men ki kaptivan nan espas. Men fantom kosmik la, ke yo rekonèt kòm MSH 15-52, ap kontinye entrige syantis yo kòm panno patikil matyè kouran ak antimatyè soti nan palmis li yo.

Pulsar PSR B1509-58, ki chita nan baz "palm" nebula a, te obsève pou premye fwa pa Chandra X-ray Obsèvatwa NASA a nan lane 2001. Distans ki genyen ant MSH 15-52 ak Latè se 16,000 ane limyè.

Dènye etid inogirasyon Roger Romani ak ekip li a nan Stanford University te fè te itilize Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), dernye teleskòp X-ray NASA. Pandan 17 jou, IXPE te siveye ak anpil atansyon MSH 15-52, ki te bay enfòmasyon san parèy sou jaden mayetik li yo.

Lè yo analize patikil chaje yo ki pwodui reyon X yo ak vwayaj yo sou chan mayetik la, chèchè yo te vin pi byen konprann estrikti nebula a. Chan mayetik la detèmine direksyon jaden elektrik X-ray yo, ki mennen nan sa syantis yo rele polarizasyon radyografi.

Surprenante, degre polarizasyon yo obsève nan MSH 15-52 depase nivo maksimòm etid teyorik yo prevwa. Nivo polarizasyon entans sa yo endike yon jaden mayetik ki trè konsistan ak dwat nan sèten rejyon nan nebula van pulsar la, sa ki vle di tibilans minim.

Konbine done ki soti nan Chandra ak IXPE, astwonòm yo ap mete ansanm devinèt la nan piki patikil ak fòm anviwònman pa pulsar. Done radyografi yo konplete pa done enfrawouj ki soti nan Kamera Enèji nwa a, sa ki pèmèt yon konpreyansyon holistic sou MSH 15-52.

Josephine Wong, ko-otè etid la, te mete aksan sou potansyèl transfòmasyon reyon X nan revele enfòmasyon kache. Menm jan ak radyografi nan dyagnostik medikal, radyografi nan espas ofri yon pèspektiv inik sou linivè a.

Youn nan karakteristik ki pi entrigan nan MSH 15-52 se jè entans radyografi ki dirije nan direksyon "ponyèt" li. Polarizasyon nan rejyon chaotic sa a ba akòz jaden mayetik konplike. Sepandan, kòm jè a apwoche tèminal li yo, polarizasyon an ogmante siyifikativman kòm liy yo jaden mayetik dwat epi yo vin pi inifòm.

Konprann istwa lavi matyè trè enèjik ak patikil antimatyè ki antoure pulsar yo bay bonjan apèsi sou wòl yo kòm akseleratè patikil. Dekouvèt yo te fè nan MSH 15-52 fè limyè sou mekanis yo kaptivan nan travay nan fenomèn cosmic sa yo.

Kèk kesyon ak tout repons

1. Ki sa ki MSH 15-52?

MSH 15-52 se yon estrikti men ki gen fòm remakab nan espas, ki karakterize pa plum nan patikil nan matyè kouran ak antimatyè.

2. Ki distans MSH 15-52 ak Latè?

MSH 15-52 sitiye apeprè 16,000 ane limyè lwen Latè.

3. Kijan NASA te etidye MSH 15-52?

NASA te itilize Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), dernye teleskòp radyografi li a, pou kontwole byen MSH 15-52 pandan 17 jou epi rasanble done enpòtan sou chan mayetik li.

4. Ki sa ki polarizasyon radyografi?

Polarizasyon X-ray refere a direksyon jaden elektrik X-ray yo, ki detèmine pa jaden mayetik sous X-ray la.

5. Ki siyifikasyon jè X-ray entans nan MSH 15-52?

Entans X-ray jè nan MSH 15-52 bay bonjan Sur nan piki a patikil ak pwosesis anviwònman an fòm pulsars.