NASA ap prepare pou s'angajè nan yon misyon ekstraòdinè nan lalin Jipitè a, Europa, ak pwochen sondaj espas Europa Clipper yo. Jefò anbisye sa a gen pou objaktif pou eksplore ak envestige potansyèl abitabilite lalin nan pou lavi. Yon fason enteresan, NASA ap ofri yon opòtinite pou moun ki soti toupatou nan mond lan patisipe nan vwayaj istorik sa a lè yo fè non yo grave sou yon mikrochip ke yo pral pran abò veso espasyèl la.

Pandan tout istwa li yo, NASA te souvan angaje piblik la nan pwolonje envitasyon pou voye non yo nan espas. Tradisyon sa a, ki vize a kiltive sipò piblik, te ankouraje yon sans fò nan koneksyon ant Earthlings ak bèl bagay yo nan linivè a. Soti nan bay non rovers rive nan transpòte siyati alamen, NASA te toujou jwenn fason kreyatif pou enplike moun nan kèt selès yo.

Nan ka Europa Clipper la, NASA envite moun yo ajoute non yo sou mikrochip ki pral akonpaye sond la. Pandan veso espasyèl la ap apwoche Europa, li pral fouye nan mistè lalin sa a, li pral chèche ak anpil atansyon siy yon oseyan kache anba sifas li. Anplis de sa, misyon an ap chèche idantifye yon sit aterisaj potansyèl pou yon misyon eksploratwa nan lavni.

Jiska dat, plis pase 840,000 non yo te deja soumèt pou enklizyon sou mikrochip Europa Clipper a, yon temwayaj nan enterè piblik ekstraòdinè nan eksplorasyon espas. Anplis de sa, veso espasyèl la pral pote yon powèm ki gen tit "An Praise of Mystery: A Poem for Europa" pa loreya Powèt Ameriken Ada Limon, pou rann omaj a nati enigmatik orijin likid nou an.

Lansman Europa Clipper la pwograme pou Oktòb ane pwochèn, sa ki make kòmansman vwayaj li ki pral pran li pase Mas ak Latè anvan li rive Jipitè. Sondaj la planifye pou l pase plizyè ane ap obsève Ewòp, eksplore tou de kote Jipitè li yo ak bò lwen li yo. Finalman, misyon Europa Clipper a pral fini ak yon aksidan dramatik nan Ganymede, yon lòt nan lalin Jipitè a.

Jefò sa a sèvi kòm yon temwayaj nan angajman NASA nan ankouraje angajman piblik ak kiryozite sou linivè a. Lè NASA pèmèt moun kite mak yo sou Europa Clipper la, NASA ap fè sa ki ta yon ankèt espas solitè nan yon veso cosmic ki reprezante lespri kolektif eksplorasyon imen an.

Kesyon yo mande anpil

1. Kijan mwen ka patisipe nan misyon sa a?

Pou patisipe, tou senpleman vizite europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ epi ajoute non w nan microchip veso espasyèl la anvan 31 desanm.

2. Èske gen yon limit nan kantite non yo ka soumèt?

Non, pa gen limit. NASA akeyi kòm anpil non ke posib yo dwe enkli sou mikrochip la.

3. Èske m ap resevwa nenpòt konfimasyon apre mwen fin soumèt non mwen?

Pandan ke NASA pa bay konfimasyon endividyèl, asire w ke non ou pral enkli sou mikrochip la.

4. Ki lè Europa Clipper la espere rive nan Europa?

Si tout bagay ale byen, veso espasyèl la pral antre nan òbit Jipitè nan apeprè senk ane apati dat lansman li a.

5. Kisa ki pral rive Europa Clipper apre misyon li fini?

Veso espasyèl la planifye pou fè aksidan sou Ganymèd, yon lòt lalin Jipitè a.