NASA montre potansyèl kominikasyon lazè nan espas pwofon

Dènyèman, NASA te fè yon dekouvèt inogirasyon, ki montre potansyèl teknoloji lazè nan transmisyon done ki soti pi lwen pase Lalin nan sou Latè. Reyalizasyon enpòtan sa a ouvè nouvo posiblite pou amelyore sistèm kominikasyon ki baze sou espas yo. Tès la te fèt 14 novanm, lè l sèvi avèk veso espasyèl NASA Psyche, ki te fèk antre nan misyon li pou eksplore yon astewoyid. Ekipe ak yon sistèm kominikasyon optik eksperimantal ki rele DSOC, veso espasyèl la te kapab transmèt done tounen sou Latè lè l sèvi avèk lazè tou pre enfrawouj.

Tès la te fèt lè Psyche te apeprè 10 milyon kilomèt lwen Latè, yon distans apeprè 40 fwa pi gran pase distans ki genyen ant Lalin nan ak planèt nou an. Reyalizasyon sa a make demonstrasyon ki pi lwen nan kominikasyon optik, dapre NASA.

Teknoloji DSOC fonksyone lè li emèt yon limyè lazè nan yon obsèvatwa nan Kalifòni. Lè sa a, navèt Psyche a aliman tèt li ak baliz la, ki pèmèt transceiver li yo dirije lazè a downlink nan direksyon pou yon lòt obsèvatwa ki kapab dekode siyal yo sou Latè. Sèvi ak metòd sa a, Psyche voye patikil limyè, oswa foton, pou transmèt done. Lè w itilize limyè tou pre enfrawouj, DSOC pèmèt vag done ki pi sere, kidonk ogmante kantite done estasyon tè yo ka resevwa.

Pandan ke vitès done yo poko divilge, NASA gen pou objaktif pou delivre done nan pousantaj 10 a 100 fwa pi gran pase sa yo reyalize ak frekans radyo ki egziste deja yo itilize pa sond espas. Dekouvèt sa a ka pèmèt veso espasyèl nan lavni, ki gen ladan sa yo devlope pa konpayi tankou SpaceX, transmèt imaj ki pi bon kalite e menm fè difizyon videyo atravè reyon lazè.

Veso espasyèl Psyche a pral kontinye demontre kapasite teknoloji lazè a pandan misyon de ane li yo. Sepandan, youn nan gwo defi yo pral kenbe yon koneksyon serye kòm veso espasyèl la distanse tèt li pi lwen soti nan Latè. NASA konpare feat sa a ak frape yon santim k ap deplase soti nan yon mil lwen, mete aksan sou konpleksite ki devan yo.

Avèk verifikasyon siksè kominikasyon lazè nan espas pwofon, NASA pave wout la pou avansman revolisyonè nan teknoloji kominikasyon ki baze sou espas. Pandan misyon eksplorasyon yo antre pi fon nan Cosmos la, itilizasyon lazè yo ka enpòtan anpil pou konble distans ki genyen ant objè selès yo ak Latè.

