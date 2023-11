Astrobotik NASA a enstale yon dekorasyon diferan sou Peregrine Lunar Lander

By

NASA, an kolaborasyon ak Astrobotic Technologies, dènyèman te mete dekorasyon ikonik NASA boulèt la sou aterisaj linè Peregrine. Evènman etap enpòtan sa a te fèt nan Etablisman Operasyon Espas Astrotech toupre Sant Espas Kennedy nan Florid, sa ki vle di yon etap enpòtan nan direksyon pou premye vòl komèsyal robotik nan sifas linè a.

Teknoloji Astrobotik, ki responsab pou livrezon NASA ak chaj komèsyal yo sou Lalin lan, planifye pou lanse aterisaj Peregrine sou fize Vulcan United Launch Alliance (ULA). Delèvman an pwograme pou fèt depi Konplèks Lansman 41 nan Estasyon Fòs Espas Cape Canaveral nan Florid, ak aterisaj la espere touche sifas linè a nan kòmansman ane 2024.

Devlopman enpòtan sa a te pouse NASA òganize yon telekonferans medya "What's on Board", ki pral fèt 29 novanm a 2 pm EST. Konferans lan gen pou objaktif pou diskite sou chaj syans ki pral transpòte nan misyon linè istorik sa a kòm yon pati nan inisyativ Sèvis Commercial Lunar Payload (CLPS) NASA nan kad pwogram Artemis.

Reprezantan NASA ak Astrobotic, ki gen ladan ofisyèl wo-plase ak administratè pwogram yo, pral patisipe nan brèf la. Evènman an pral aksesib pou piblik la atravè yon kouran odyo sou sit entènèt ofisyèl NASA an.

Peregrine Mission One pral pote yon varyete chaj syantifik ki pral kontribye nan rechèch linè. Chaj sa yo pral vize zòn tankou exosphere linè a, pwopriyete tèmik regolit linè a, abondans idwojèn nan tè a, jaden mayetik, ak siveyans anviwònman radyasyon. Nan rasanble done nan zòn sa yo, NASA gen pou objaktif pou elaji konpreyansyon nou sou Lalin nan ak avanse eksplorasyon imen an nan preparasyon pou misyon nan lavni, ki gen ladan sa yo sou Mas.

Misyon sa a make yon etap enpòtan nan angajman NASA pou etabli yon kadans regilye nan livrezon chajman nan Lalin nan. Kòm yon pati nan kontra CLPS yo, NASA travay ak plizyè machann pou fasilite eksperyans regilye, tès teknoloji, ak demonstrasyon kapasite sou sifas linè a. Valè maksimòm kimilatif kontra sa yo se apeprè $2.6 milya jiska 2028.

Avèk pwogram Artemis la, NASA vize non sèlman eksplore Lalin nan men tou pave wout la pou misyon imen nan lavni, ki gen ladan sa yo sou Mas. Lè NASA kolabore ak patnè komèsyal tankou Astrobotic Technologies, NASA ap pouse limit eksplorasyon espas ak ouvri nouvo posiblite pou dekouvèt syantifik.

FAQ:

K: Ki objektif NASA boulèt la?

A: Decal NASA boulèt sèvi kòm yon senbòl diferan ki reprezante patisipasyon NASA ak kontribisyon nan yon misyon oswa pwojè patikilye.

K: Kilè yo pwograme lansman aterisaj la Peregrine?

R: Yo prevwa aterisaj Peregrine lanse pa pi bonè pase dimanch 24 desanm 2023, depi Konplèks Lansman 41 nan Estasyon Fòs Espas Cape Canaveral nan Florid.

K: Ki chajman syantifik Peregrine Mission One pral pote?

A: Chaj yo gen ladan envestigasyon sou exosphere linè a, pwopriyete tèmik regolit linè a, abondans idwojèn nan tè a, jaden mayetik, ak siveyans anviwònman radyasyon.

K: Ki sa ki pwogram Artemis la?

A: Pwogram Artemis la se inisyativ NASA pou retounen moun sou sifas linè a epi etabli yon prezans dirab sou Lalin nan, ak objektif final la pou pèmèt misyon imen sou Mas.

K: Konbyen valè maksimòm kimilatif kontra CLPS yo?

A: Kontra CLPS yo gen yon valè maksimòm kimilatif $2.6 milya jiska 2028.

Sous:

– NASA: https://www.nasa.gov/nasatv

– Artemis Blog: https://blogs.nasa.gov/artemis/