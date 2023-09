NASA fikse pou l bay pi gwo echantiyon astewoyid ki te janm retounen sou Latè

By

Misyon Osiris-Rex NASA an fikse pou l bay pi gwo echantiyon astewoyid ki te janm retounen sou Latè. Yon kapsil ki gen apeprè 250g wòch ak pousyè kolekte nan astewoyid Bennu espere ateri nan dezè Utah dimanch. Misyon istorik sa a make premye fwa ke NASA kolekte yon echantiyon nan yon astewoyid depi 2020.

Astewoyid Bennu se yon rès 4.5 milya ane ansyen sistèm solè nou an. Syantis yo kwè ke etidye Bennu ka bay bonjan apèsi sou fòmasyon ak evolisyon planèt yo. Astewoyid sa a ki rich ak kabòn ki toupre Latè konsidere kòm yon kapsil tan ki soti nan premye istwa sistèm solè a.

Yo prevwa echantiyon an ranmase nan men Bennu bay endikasyon enpòtan sou orijin nan òganik ak dlo, ki se faktè kle nan devlopman nan lavi sou Latè. Kontrèman ak meteyorit ki tonbe sou Latè, ki byen vit vin kontamine sou kontak ak atmosfè a, echantiyon Bennu a pral ofri yon aperçu intact nan tan lontan an.

Echantiyon an pral distribye bay yon gwoup ki gen plis pase 200 moun ki soti nan 38 enstitisyon globalman, ki gen ladan syantis nan University of Manchester ak Mize a Istwa Natirèl. Ashley King ki soti nan Mize Istwa Natirèl te eksprime eksitasyon pou etidye echantiyon yo, ki ta ka sanble nan konpozisyon ak sezon otòn meteyorit Winchcombe ki sot pase a, men yo pa kontamine anpil nan anviwònman tè a.

Doktè Sarah Crowther nan University of Manchester te mete aksan sou siyifikasyon misyon retounen echantiyon tankou Osiris-Rex. Li te eksplike ke nati primitif echantiyon yo retounen pèmèt pou kenbe enfòmasyon enpòtan sou konpozisyon yo ak istwa yo, bay bonjan Sur nan istwa a nan sistèm solè an.

Osiris-Rex te lanse nan mwa septanm 2016 e li te rive nan Bennu an desanm 2018. Apre dezan nan kat astewoyid la, li te kolekte yon echantiyon nan sifas la nan mwa oktòb 2020. Konpozisyon astewoyid tankou Bennu enpòtan anpil pou konprann fòmasyon planèt yo ak orijin engredyan esansyèl pou devlopman lavi sou Latè.

An rezime, livrezon NASA nan pi gwo echantiyon astewoyid ki te janm retounen sou Latè make yon etap enpòtan nan eksplorasyon espas. Echantiyon an gen potansyèl pou déblotché enfòmasyon ki gen anpil valè sou fòmasyon planèt nou an ak posibilite pou lavi pi lwen pase Latè.

– Osiris-Rex: Misyon NASA ki te kolekte yon echantiyon nan astewoyid Bennu.

– Astewoyid Bennu: Yon astewoyid ki gen 4.5 milya ane ki sèvi kòm yon kapsil tan nan sistèm solè bonè.

– Pristine: Nan yon kondisyon pi ak intact.

