NASA pou fè demonstrasyon lazè espasyèl sou estasyon espasyèl entènasyonal la

NASA ap fè yon demonstrasyon teknoloji inogirasyon nan lazè espasyèl sou Estasyon Espas Entènasyonal la (ISS). Demonstrasyon an gen pou objaktif pou teste posiblite pou itilize teknoloji lazè pou transmèt terabyte done ki soti nan syans espasyal ak misyon eksplorasyon tounen sou Latè. Sa a pral premye relè kominikasyon lazè bi-direksyon, bout-a-fen NASA, ki pèmèt ajans espasyal la entegre kominikasyon lazè nan rezo kominikasyon espas ki egziste deja li yo.

Demonstrasyon teknoloji a enplike ekipe ISS ak yon modil ki rele ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal). Modil ILLUMA-T a gen ladann yon teleskòp ak yon gimbal de-aks, ki pèmèt li swiv satelit Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) nan òbit jeosynchrone. Modil optik la, apeprè gwosè yon mikwo ond, se yon pati nan yon inite ki konparab ak yon frijidè estanda.

Demonstrasyon an pral enplike voye done ki soti nan ISS nan satelit LCRD nan yon pousantaj de 1.2 Gbps. Lè sa a, satelit LCRD a pral transmèt done yo nan estasyon tè optik nan Kalifòni oswa Hawaii. Soti nan la, done yo pral transmèt nan Sant Operasyon Misyon LCRD nan New Mexico, epi finalman voye bay ekip operasyon tè ILLUMA-T nan Goddard Space Flight Center NASA nan Maryland.

Enjenyè nan Goddard pral evalye presizyon ak bon jan kalite done yo transmèt atravè pwosesis relè bout-a-fen sa a. Siksè demonstrasyon an ta ka mennen nan entegrasyon ILLUMA-T nan ISS a, siyifikativman ogmante kapasite transmisyon done laboratwa òbit la.

Kominikasyon aktyèl yo ak ISS yo depann sou rezo Tracking and Data Relay Satellite (TDRS), ki sèvi ak siyal radyo pou transmisyon done. Sepandan, itilizasyon lazè espas yo ka ofri pi gwo pousantaj transfè done ak kominikasyon amelyore pou misyon espas lavni.

Kèk kesyon ak tout repons

1. Ki objektif demonstrasyon NASA lazè espasyèl sou Estasyon Espas Entènasyonal la?

NASA gen pou objaktif pou teste itilizasyon teknoloji lazè pou transmèt gwo volim done ki soti nan syans espasyal ak misyon eksplorasyon tounen sou Latè.

2. Ki sa ki ILLUMA-T?

ILLUMA-T la vle di Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Anplifier Terminal. Li se yon modil ekipe sou Estasyon Espas Entènasyonal la pou demonstrasyon lazè espasyal la.

3. Ki jan pwosesis transmisyon done yo pral travay?

Modil ILLUMA-T sou ISS a pral transmèt done nan satelit Laser Communications Relay Demonstration (LCRD). Lè sa a, satelit LCRD a pral transmèt done yo nan estasyon tè optik, ki pral voye yo bay Sant Operasyon Misyon LCRD epi finalman bay ekip operasyon tè ILLUMA-T.

4. Ki siyifikasyon demonstrasyon sa a genyen?

Si yo gen siksè, entegrasyon ILLUMA-T nan ISS a ta ka amelyore anpil volim done ki ka transmèt ale ak soti nan estasyon espasyal la, amelyore kapasite kominikasyon pou misyon espas lavni.

5. Ki jan kominikasyon lazè konpare ak sistèm kominikasyon ki baze sou radyo ki egziste deja?

Kominikasyon lazè gen potansyèl pou l ofri pi gwo pousantaj transfè done ak kominikasyon amelyore konpare ak sistèm radyo ki baze sou. Li ta ka revolisyone kominikasyon espas yo epi pèmèt transmisyon done pi rapid ak pi efikas nan misyon espasyal yo.

(Sous: NASA, Space.com)