CatSat: Revolusyone deteksyon ak kominikasyon ki baze sou espas

Sa gen trant ane, yon apèl telefòn seredipit pandan y ap fè pouding chokola te pwovoke yon lide ki ta revolisyone deteksyon ak kominikasyon ki baze sou espas. Christopher Walker, yon jèn enjenyè nan epòk la, te dekouvri potansyèl yon vlope plastik deformation sou po pouding li a lè li te agrandi refleksyon an nan yon anpoul anlè. Konsèp sa a evantyèlman te mennen nan devlopman nan gwo balon Reflektè (LBR), yon aparèy enflatab ki kreye ouvèti koleksyon lajè ak yon fraksyon nan pwa antèn tradisyonèl deplwaye.

Gras a finansman pwogram Innovative Advanced Concepts (NIAC) NASA an, vizyon Walker finalman vin yon reyalite. LBR a vire yon pati nan yon esfè gonfle nan yon antèn parabolik pa aluminize yon seksyon nan sifas enteryè a. Avèk yon pwototip 33 pye dyamèt (10 mèt) ki finanse pa NIAC ak US Naval Research Laboratory, Walker te demontre kapasite LBR a, ki depase gwosè ouvèti Teleskòp Espas James Webb NASA a.

Konsepsyon LBR a rezoud defi yo fè fas ak antèn reflektè tradisyonèl yo. Li gonfle tankou yon beachball, bay yon fòm parabolik ki estab san yo pa bezwen ankonbran ak konplèks pyès ki nan konpitè deplwaye. Anplis de sa, li ka pliye nan yon volim kontra enfòmèl ant, sa ki fè li pi fasil lanse ak deplwaye nan espas.

Youn nan aplikasyon remakab teknoloji sa a se nan kominikasyon gwo vitès. CatSat, yon CubeSat 6 inite devlope pa Freefall Aerospace an kolaborasyon ak NASA, University of Arizona, ak Rincon Research Corporation, pral demontre kapasite antèn enflatab la nan òbit ki ba Latè. Apre deplwaman, antèn la pral transmèt foto Latè-wo definisyon tounen sou Latè. Misyon sa a, ki fè pati Inisyativ Lanse CubeSat NASA a, montre potansyèl pou pwochen misyon linè, planetè ak espas pwofon lè l sèvi avèk CubeSats.

FAQ:

Ki sa ki gwo balon reflektè (LBR)?

LBR a se yon aparèy enflatab ki vire yon pati nan yon esfè gonfle nan yon antèn parabolik. Li kreye ouvèti koleksyon lajè ak yon fraksyon nan pwa antèn tradisyonèl deplwaye.

Poukisa LBR enpòtan?

LBR a rezoud defi yo fè fas ak antèn reflektè tradisyonèl yo, tankou pwa lou ak deplwaman konplèks. Li bay yon fòm parabolik ki estab san yo pa bezwen pyès ki nan konpitè ankonbran epi li ka pliye nan yon ti volim, sa ki fè li pi fasil pou lanse ak deplwaye nan espas.

Ki sa ki CatSat?

CatSat se yon CubeSat 6 inite ki pral demontre kapasite antèn enflatab nan òbit ki ba Latè. Li pral transmèt foto Latè-wo definisyon tounen sou Latè, montre potansyèl pou misyon nan lavni lè l sèvi avèk CubeSats.

Ki moun ki devlope CatSat ak LBR a?

CatSat te devlope pa Freefall Aerospace an kolaborasyon ak NASA, University of Arizona, ak Rincon Research Corporation. Konsèp LBR te pionnier pa Christopher Walker, ki te resevwa finansman nan pwogram Innovative Advanced Concepts NASA a ak US Naval Research Laboratory.

Ki jan LBR a konpare ak antèn reflektè tradisyonèl yo?

LBR a ofri yon altènatif ki lejè nan antèn reflektè tradisyonèl yo. Konsepsyon enflatab li elimine nesesite pou mekanis deplwaman ankonbran ak konplèks, ki fè li pi versatile ak pi fasil pou deplwaye nan espas.

Sous:

POT: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/catapulting-a-parabolic-balloons-30-year-risk

Videyo YouTube: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed