NASA simule yon aperçu nan galaksi nou an nan vag gravitasyonèl

Astwonòm yo te itilize done simulation pou bay yon vizyalizasyon nan syèl la jan li ta parèt nan vag gravitasyonèl, ofri yon nouvo pèspektiv sou galaksi nou an. Onn gravitasyonèl yo se rid cosmic nan espas-tan ki te pwodwi pa objè ki òbit, ak obsèvatwa ki baze sou espas ki espere lanse nan pwochen deseni a pral amelyore anpil konpreyansyon nou sou fenomèn sa yo.

Obsèvatwa ki baze sou tè yo te detekte anviwon yon santèn evènman depi 2015, ki reprezante fizyon twou nwa mas gwan distribisyon, zetwal netwon oswa toude. Siyal sa yo se evènman ki dire kout, gwo frekans ki ka rive nenpòt kote nan syèl la epi ki soti nan sous ki pi lwen pase galaksi nou an. Sepandan, gen anpil sistèm binè nan Voie Lakte a ki genyen tou objè kontra enfòmèl ant tankou nen blan, zetwal netwon, ak twou nwa nan òbit sere.

Pou obsève binè ultracompact sa yo (UCB), yon obsèvatwa espas nesesè paske onn gravitasyonèl yo gen frekans ki twò ba pou detektè ki baze sou tè. Laser Interferometer Space Antenna (LISA) k ap vini an, yon misyon konjwen NASA ak Ajans Espas Ewopeyen an (ESA), espere detekte dè dizèn de milye UCB. Dekouvri plis UCB se youn nan objektif prensipal LISA.

Chèchè yo te devlope yon teknik pou konbine done simulation distribisyon espere ak siyal vag gravitasyonèl ki soti nan UCB yo pou kreye yon gade tout syèl la nan galaksi nou an. Imaj sa a sanble ak yon gade tout syèl la nan limyè vizib, enfrawouj oswa radyografi. Vizyalizasyon an bay yon aperçu sou pèspektiv inik ke vag gravitasyonèl yo ofri nan obsève linivè a. Espwa a se ke pwochen vèsyon imaj sa a pral fèt lè l sèvi avèk done LISA reyèl.

Etid sa a, ki te pibliye nan The Astronomical Journal, montre potansyèl onn gravitasyonèl yo kòm yon nouvo zouti pou etidye Cosmos la. Lè yo enkòpore done ki soti nan obsèvatwa vag gravitasyonèl ki baze sou espas tankou LISA, astwonòm yo ka jwenn bon konprann sou nati sistèm binè ak dinamik objè nan galaksi nou an.

