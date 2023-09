Egzanp astewoyid yo te retounen sou Latè avèk siksè nan misyon NASA

By

Veso lespas NASA OSIRIS-REx te ateri avèk siksè nan dezè Utah apre yon misyon sèt ane pou kolekte echantiyon nan astewoyid Bennu. Veso espasyèl la lage yon kapsil ki gen fragman astewoyid yo, ki te parachit desann nan zòn aterisaj la. Dapre syantis yo, yo estime kapsil la kenbe omwen yon tas debri ki soti nan astewoyid ki gen anpil kabòn. Sepandan, kantite egzak la pa pral konnen jiskaske veso a louvri.

Misyon an te enplike kontribisyon Kanada nan OSIRIS-REx Lazè Altimèt (OLA), ki analize ak mezire sifas astewoyid la, bay yon kat trè presi ki te ede detèmine sit aterisaj la. Kanada pral gen aksè a yon ti pòsyon nan materyèl astewoyid yo kolekte.

Japon tou te jwe yon wòl nan misyon an, li te deja retounen echantiyon nan de lòt astewoyid. Chak fwa, NASA te resevwa yon pati nan echantiyon yo.

Kapsil refè a pral transpòte nan yon chanm pwòp nan Johnson Space Center NASA an nan Houston, kote yon analiz de ane pral fèt. Echantiyon an pral revele bay piblik la 11 oktòb.

Bennu, dekouvri an 1999, klase kòm yon objè toupre Latè paske li pase toupre planèt nou an chak sis ane. Li se apeprè gwosè Empire State Building. Done yo rasanble nan misyon sa a pral kontribye nan efò pou devye astewoyid ki ka reprezante yon menas pou Latè alavni.

Retounen siksè echantiyon astewoyid yo se yon etap enpòtan nan eksplorasyon espas, ki pèmèt syantis yo etidye engredyan anvan tout koreksyon sistèm solè a jan yo te ye dè milya de ane de sa. Veso espasyèl OSIRIS-REx la deja vize astewoyid Apophis pou yon rankont nan lavni an 2029.

Sous:

- NASA

– Associated Press