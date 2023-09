Pi gwo echantiyon astewoyid la ankò: Osiris-Rex NASA fini misyon li

By

Veso espasyèl Osiris-Rex NASA an prevwa pou l bay pi gwo echantiyon astewoyid ki egziste jiskaprezan, pou fèmen yon misyon ki dire sèt ane. Dimanch, veso espasyèl la pral vole sou Latè epi depoze omwen yon tas debri li te pwan nan astewoyid Bennu la. Echantiyon kapsil la pral parachit nan dezè Utah pandan bato manman an ap rale pou eksplore yon lòt astewoyid.

Syantis yo espere jwenn anviwon yon demi liv (250 gram) ti wòch ak pousyè nan men Bennu, ki se siyifikativman plis pase ti kantite Japon an kolekte nan de lòt astewoyid. Echantiyon astewoyid sa yo aji kòm kapsil tan prezève, ki bay bonjan enfòmasyon sou fòmasyon sistèm solè nou an ak orijin lavi sou Latè.

Osiris-Rex, ki te lanse an 2016, te rive nan Bennu an 2018 e li te pase dezan etidye astewoyid la anvan li te eseye kolekte echantiyon. Pandan koleksyon echantiyon an, veso espasyèl la te rankontre kèk defi, tankou yon kouvèti bouche ki te lakòz kèk nan materyèl kolekte a koule nan espas. Men, echantiyon ki rete yo te avèk siksè sekirize nan kapsil la.

Bennu, dekouvri an 1999, yo kwè se yon rès nan yon astewoyid ki pi gwo ki te fè kolizyon ak yon lòt wòch espas. Li mezire apeprè yon tyè nan yon mil lajè epi li kouvri nan tèren nwa rezistan plen ak gwo wòch. Lè yo etidye Bennu de pre, syantis yo espere jwenn bonjan enfòmasyon ki ta ka ede devlope estrateji pou devye astewoyid la si chemen li reprezante yon menas pou Latè alavni.

Osiris-Rex pral lage echantiyon kapsil la nan yon distans 63,000 mil epi kat èdtan pita, li pral ateri nan seri tès ak fòmasyon Utah. Kapsil la, ki mezire prèske 3 pye lajè ak 1.6 pye wotè, pral desann nan yon vitès 27,650 kilomèt alè anvan parachit la ralanti li pou yon aterisaj dou. Yon fwa yo rekipere kapsil la, li pral transpòte nan Johnson Space Center NASA nan Houston pou analiz.

Misyon sa a make twazyèm retounen echantiyon NASA soti nan espas pwofon, ak misyon anvan yo rekipere patikil van solè, pousyè komèt, ak grenn mikwoskopik soti nan astewoyid. Ajans la planifye pou revele piblikman sa ki nan echantiyon Bennu nan dat 11 oktòb. Otòn sa a, NASA pral lanse tou de lòt misyon astewoyid, sa ki pral avanse plis konpreyansyon nou sou kò selès sa yo ak siyifikasyon yo nan etid sistèm solè nou an.

Sous:

– Associated Press

- NASA