Veso espasyèl Osiris-Rex NASA an te prepare pou l delivre pi gwo echantiyon ki te fèt nan yon astewoyid

Nan yon konklizyon enteresan nan yon rechèch sèt ane, veso espasyèl Osiris-Rex NASA an pwograme pou vole pa Latè dimanch epi depoze yon echantiyon kapsil ki gen omwen yon tas debri kolekte nan astewoyid Bennu la. Sa a pral pi gwo echantiyon yo te janm jwenn nan yon astewoyid, ak syantis yo prevwa jwenn apeprè yon mwatye liv (250 gram) nan ti wòch ak pousyè. Sa a se siyifikativman plis pase kantite lajan Japon pote tounen soti nan de lòt astewoyid.

Astewoyid Bennu, dekouvri an 1999, yo kwè se yon rès yon astewoyid ki pi gwo ki te fè kolizyon ak yon lòt wòch espas. Li se apeprè yon tyè nan yon mil lajè epi li gen yon sifas nwa, rezistan plen ak gwo wòch. Syantis yo kwè ke Bennu gen rès ki soti nan sistèm solè bonè, ki bay bonjan insight sou orijin Latè ak lavi li menm.

Osiris-Rex te antre nan misyon li an 2016 e li te rive nan Bennu an 2018. Apre ak anpil atansyon etidye astewoyid la pandan dezan, veso espasyèl la yon ti tan manyen sifas li epi aspire pousyè ak ti wòch lè l sèvi avèk yon vakyòm. Sepandan, kouvèti echantiyon an te vin bloke, sa ki lakòz kèk wòch yo te pèdi nan espas. Kantite egzak la nan materyèl nan kapsil echantiyon an pral sèlman konnen yon fwa li louvri.

Echantiyon kapsil la pral lage nan Osiris-Rex kat èdtan anvan li dwe touche desann nan dezè Utah. Apre yon desandan asistans parachit, yo pral mennen kapsil la nan yon laboratwa pwòp nan Johnson Space Center NASA an nan Houston pou evite kontaminasyon kwaze. Echantiyon yo pral okipe ak anpil atansyon nan chanm pwòp espesyalize pou anpeche nenpòt kontaminasyon. NASA planifye pou revele piblikman sa ki nan echantiyon an nan dat 11 oktòb la.

Misyon sa a fè pati sa NASA rele "Asteroid Autumn," ak plizyè etap enpòtan ki gen rapò ak astewoyid k ap fèt. Men sa yo enkli lansman veso espasyèl Psyche, ki pral etidye yon astewoyid metal, nan dat 5 oktòb, ak rankontre nan veso espasyèl Lucy ak yon astewoyid nan senti astewoyid prensipal la nan dat 1ye novanm. Misyon sa yo pral kontribye nan konpreyansyon nou sou astewoyid ak sistèm solè bonè.

Sa a se twazyèm echantiyon misyon NASA retounen nan espas pwofon, ak misyon anvan yo rekipere patikil van solè ak pousyè komèt. Japon te retounen echantiyon yon astewoyid tou an 2010. Echantiyon sa yo sèvi kòm kapsil tan depi kòmansman sistèm solè nou an epi yo bay bonjan enfòmasyon sou orijin cosmic nou an.

Sous:

– [sous 1]

– [sous 2]