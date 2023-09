Veso espasyèl Osiris-Rex NASA an retounen ak echantiyon astewoyid

Yon veso espasyèl NASA gen pou l delivre pi gwo echantiyon astewoyid li ki poko janm sou Latè nan Lendi. Veso espasyèl Osiris-Rex la pral depoze omwen yon tas debri li te ranmase nan astewoyid Bennu, sa ki make fen yon misyon sèt ane. Syantis yo prevwa resevwa apeprè 250 g ti wòch ak pousyè, anpil plis pase misyon echantiyon astewoyid anvan yo. Echantiyon sa yo konsidere kòm kapsil tan ki soti nan sistèm solè bonè epi yo ka ede chèchè yo konprann orijin Latè ak lavi li menm.

Misyon Osiris-Rex te wè anpil defi sou wout la, ki gen ladan yon kouvèti bloke ki te lakòz kèk nan echantiyon yo gaye nan espas. Sepandan, veso espasyèl la jere rekipere ase materyèl pou analiz. Bennu, astewoyid veso espasyèl la te vizite a, yo kwè genyen rès fòmasyon sistèm solè a 4.5 milya ane de sa. Misyon sa a te pèmèt syantis yo etidye Bennu de pre epi rasanble done ki gen anpil valè ki ta ka ede ak estrateji devyasyon si astewoyid la ta reprezante yon menas pou Latè alavni.

Echantiyon kapsil la pral lage nan veso espasyèl Osiris-Rex, ki pral kontinye eksplore yon lòt astewoyid. Kapsil la pral antre nan atmosfè Latè a ak parachit nan dezè Utah a, kote li pral transpòte nan yon laboratwa pwòp nan Johnson Space Center NASA an pou analiz. Laboratwa a pral limite nan manyen sèlman debri Bennu pou evite kontaminasyon kwaze. NASA planifye pou revele piblikman richès astewoyid la 12 oktòb.

Misyon sa a fè pati sa NASA rele "Asteroid Autumn," ak plizyè misyon astewoyid k ap fèt otòn sa a. Apre misyon Osiris-Rex, yon lòt veso espasyèl ki rele Psyche pral lanse pou etidye yon astewoyid metal. Veso espasyèl Lucy NASA a pral rankontre tou premye astewoyid li anvan li kòmanse yon toune nan astewoyid Trojan ki òbit Jipitè.

Sous: Associated Press

Definisyon:

– Veso espasyèl Osiris-Rex: Yon veso espasyèl NASA ki te lanse an 2016 ak objektif pou kolekte echantiyon nan astewoyid Bennu.

– Bennu: Yon astewoyid ki te dekouvri an 1999 e yo kwè li genyen rès nan sistèm solè bonè.

– Astewoyid Autumn: tinon yo bay sezon otòn 2020 la, pandan plizyè misyon astewoyid ap fèt.

– NASA: The National Aeronautics and Space Administration, ajans gouvènman Etazini ki responsab pwogram espas sivil nasyon an.

Sous:

– Associated Press: [Lyen sous]

- NASA: [Lyen sous]