Veso espasyèl Orion NASA an sibi tès kritik anvan misyon Lalin 2024

Plan anbisye NASA pou voye astwonòt tounen sou Lalin nan an 2024 ap pran momantòm pandan ajans espasyal la bay yon mizajou sou devlopman veso espasyèl Orion an. Santral misyon an, Orion se yon veso espasyèl modilè ke plizyè konpayi yo te konstwi, chak okipe yon eleman diferan.

Airbus Defence and Space, an kolaborasyon ak Ajans Espas Ewopeyen an (ESA), responsab pou konstwi pati veso espasyèl la ki kontwole elektrisite, pwopilsyon, lè ak dlo. Nan lòt men an, Lockheed Martin se an chaj nan devlope adaptè a ak modil ekipaj ki pral akomode kat astwonòt yo sou vwayaj linè yo.

Ak fin asanble a, veso espasyèl Orion an kounye a sou sibi yon seri tès enpòtan pou asire li pare pou misyon linè difisil la. Dapre NASA, premye tès la pral enplike nan kouran sèvis ak modil ekipaj la ansanm, sa ki make yon etap enpòtan pou pwojè a.

Apre tès pouvwa-sou yo, veso espasyèl la pral sibi tès chanm altitid, ki fèt pou simulation vakyòm nan espas. Tès sa a gen pou objaktif pou ekspoze veso espasyèl Orion an nan kondisyon ki sanble ak sa li pral rankontre pandan vwayaj espas pwofon li a.

Pami evalyasyon enpòtan yo, tès sik tèmik la pral evalye kapasite veso espasyèl la pou li kenbe tèt ak varyasyon tanperati ekstrèm yo, pandan y ap tès acoustic jaden dirèk (DFAT) pral mezire kapasite li pou reziste vibrasyon ki gen eksperyans pandan lansman.

Faz tès sa a enpòtan anpil pou NASA ak misyon li pou retounen moun sou Lalin nan. Fini tès sa yo avèk siksè pral valide konsepsyon veso espasyèl la epi asire li pare pou l kòmanse vwayaj istorik li.

