Veso espasyèl NASA pral bay pi gwo echantiyon astewoyid ki poko genyen

Veso espasyèl OSIRIS-REx NASA an gen pou l delivre pi gwo echantiyon yo te janm kolekte sou yon astewoyid sou Latè dimanch. Apre yon misyon sèt ane, veso espasyèl la pral depoze omwen yon tas debri ke li te pwan nan astewoyid Bennu la. Echantiyon sa a espere peze alantou 250g (0.5lb) nan ti wòch ak pousyè, siyifikativman plis pase ti kiyè a oswa konsa pote tounen pa Japon soti nan de lòt astewoyid.

Livrezon sa a se yon etap enpòtan nan eksplorasyon espas, paske pa gen okenn lòt peyi ki gen siksè rekipere moso astewoyid. Kapsil tan prezève sa yo ki soti nan sistèm solè byen bonè nan kenbe enfòmasyon enpòtan sou orijin Latè ak lavi. Lè yo etidye echantiyon astewoyid sa yo, syantis yo vize pou jwenn apèsi sou pwosesis ki te mennen nan fòmasyon planèt nou an.

Veso espasyèl OSIRIS-REx te antre nan misyon 1 milya dola li an 2016 e li te rive nan Bennu an 2018. Li te pase dezan ap vole alantou astewoyid la pou l chèche pi bon kote pou l kolekte echantiyon. An 2020, veso espasyèl la te byen touche sifas Bennu a epi li te itilize yon vakyòm pou souse pousyè ak ti wòch. Gen kèk nan materyèl la chape nan espas akòz yon kouvèti bloke, men echantiyon ki rete yo te an sekirite nan yon kapsil.

Bennu, dekouvri an 1999, gen apeprè mwatye yon kilomèt nan lajè e yo kwè se yon rès nan yon astewoyid ki pi gwo. Sifas nwa rezistan li kouvri ak gwo wòch, e syantis yo kwè ke li kenbe rès nan fòmasyon sistèm solè a 4.5 milya ane de sa. Li reprezante tou yon menas potansyèl pou Latè, paske li ka pwoche ase pou fè kolizyon ak planèt nou an nan ane 2182. Etid Bennu pral kontribye nan konpreyansyon nou sou metòd potansyèl pou devye astewoyid sa yo si sa nesesè.

Lè li rive, echantiyon kapsil la pral lage nan veso espasyèl OSIRIS-REx la ak parachit nan dezè Utah. Apre sa, li pral transpòte nan Johnson Space Center NASA an nan Houston pou analiz. Echantiyon yo pral okipe ak pwotokòl strik pou evite kontaminasyon epi yo pral etidye nan yon laboratwa devwe nan sant la.

Anplis misyon OSIRIS-REx, NASA gen de lòt misyon astewoyid k ap kontinye. Misyon sa yo, Psyche ak Lucy, pral kontribye nan konpreyansyon nou sou fòmasyon ak konpozisyon astewoyid yo. Kapasite NASA pou rekipere ak etidye echantiyon presye astewoyid sa yo pèmèt nou devwale mistè sistèm solè nou an ak orijin lavi sou Latè.

(Sous: NASA, ABC News)