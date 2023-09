Imaj etonan OSIRIS-REx k ap òbite astewoyid Bennu

By

Yon seri imaj mayifik te kaptire pa veso espasyèl NASA OSIRIS-REx nan òbit alantou astewoyid Bennu la kite syantifik yo ak amater espas yo sezi. Foto yo, ki te pran pa kamera veso espasyèl la, bay yon gade inik ak detaye sou sifas astewoyid la.

NASA te lanse veso espasyèl OSIRIS-REx, kout pou Orijin, Entèpretasyon Spectral, Idantifikasyon Resous, Sekirite, Regolith Explorer, nan 2016 ak objektif prensipal pou etidye konpozisyon astewoyid Bennu epi retounen yon echantiyon li sou Latè an 2023.

Imaj sa yo ki fèk pibliye montre veso espasyèl la k ap plane anlè sifas astewoyid la, depi yon distans 410 pye (125 mèt). An detay frapan, imaj yo revele tèren rezistan Bennu a, ki make pa gwo wòch ak gwo wòch.

Misyon OSIRIS-REx te bay tou done enpòtan sou pwopriyete fizik astewoyid la. Syantis yo te kapab detèmine fòm astewoyid la, mas, e menm rale gravitasyonèl li nan analize mouvman veso espasyèl la alantou Bennu.

Youn nan konklizyon enpòtan yo nan misyon an se sifas Bennu se etonan aktif, ak patikil yo te ekspilte soti nan astewoyid la. Kòz fenomèn sa a toujou ap envestige, e syantis yo espere ke echantiyon an kolekte nan Bennu pral fè limyè sou konpòtman spesifik sa a.

Imaj ak done OSIRIS-REx kolekte yo enpòtan anpil pou konprann non sèlman Bennu, men tou bonè Sistèm Solè a. Yo kwè astewoyid tankou Bennu se rès nan fòmasyon sistèm solè nou an epi yo ka bay apèsi sou orijin ak evolisyon planèt yo.

Misyon OSIRIS-REx la, ak pwendvi pre li yo ak mezi syantifik sou astewoyid Bennu, make yon etap enpòtan nan etid astewoyid yo epi ouvri pòt pou eksplorasyon nan lavni. Veso espasyèl la pwograme pou retounen sou Latè ak echantiyon presye li an 2023, kote syantis yo ap tann opòtinite pou yo etidye li pi lwen.

Definisyon:

OSIRIS-REx: Orijin, Entèpretasyon Spectral, Idantifikasyon Resous, Sekirite, veso espasyèl Regolith Explorer te lanse pa NASA an 2016 pou etidye astewoyid Bennu ak jwenn yon echantiyon.

Bennu: Yon astewoyid apeprè 1,614 pye (492 mèt) an dyamèt ke yo te chwazi kòm sib pou misyon OSIRIS-REx akòz eta primitif li ak potansyèl pou bay apèsi sou Sistèm Solè bonè.

Sistèm Solè: Koleksyon objè (planèt, astewoyid, komèt, elatriye) ak solèy la ki mare gravitasyonèlman ak li.

