Nouvo Dekouvèt Sijere posiblite Oseyan Dlo sou Planèt Elwaye

Syantis yo te fè yon nouvo dekouvèt enteresan ki allusion sou egzistans yon oseyan dlo sou K2-18 b, yon ègzoplanèt masiv ki sitiye anpil ane limyè lwen Latè. Pandan ke li rete ensèten si oseyan sa a ka sipòte lavi, konklizyon an te louvri posiblite entrigan pou monn abitab pi lwen pase sistèm solè nou an. Dekouvèt la te fè pa astwonòm nan University of Cambridge ki te analize done ki soti nan teleskòp espasyal James Webb NASA. Yo te detekte prezans metàn ak gaz kabonik nan atmosfè planèt la, ki endike chans pou yon sifas ki kouvri anba oseyan anba yon atmosfè ki rich ak idwojèn. Chèchè yo te obsève tou yon siyal pi fèb ki ta ka sijere prezans sulfid dimethyl, yon molekil ki pwodui pa lavi sou Latè. Sepandan, plis obsèvasyon yo nesesè pou konfime rezilta sa a. Ekip la klarifye ke gwo gwosè ak tanperati K2-18 b a ka fè li abitab, ak yon manto potansyèl nan glas segondè presyon ak yon oseyan ki twò cho. Malgre opozisyon sa yo, dekouvèt la mete aksan sou enpòtans pou konsidere divès anviwònman abitab nan rechèch la pou lavi ekstraterès.

– Egzoplanèt: Yon planèt ki òbit yon etwal deyò sistèm solè nou an.

– Metàn: Yon konpoze chimik ki gen yon atòm kabòn ak kat atòm idwojèn.

– Diyoksid kabòn: Yon gaz san koulè ki konpoze de yon atòm kabòn ak de atòm oksijèn.

– Dimethyl sulfid: Yon molekil ki emèt pa fitoplankton nan anviwònman maren, ak potansyèlman lye ak aktivite byolojik.

Sous: University of Cambridge, NASA

Syantis yo te fè yon nouvo dekouvèt ki allusion sou yon oseyan dlo posib sou yon ègzoplanèt masiv ki rele K2-18 b, ki sitiye anpil ane limyè lwen Latè. Yo te fè konklizyon sa a apre yo fin egzamine done ki soti nan Teleskòp Espas James Webb NASA, ki te obsève planèt la nan konstelasyon Leo. Chèchè yo te detekte prezans metàn ak gaz kabonik nan atmosfè K2-18 b a, sa ki sijere egzistans yon sifas ki kouvri anba oseyan anba yon atmosfè ki rich ak idwojèn. Sepandan, dekouvèt la pa garanti abitabilite planèt la.

Chèchè yo te detekte tou yon siyal ki pi fèb ki ta ka potansyèlman endike prezans sulfid dimethyl, yon molekil ki se sèlman pwodwi pa lavi sou Latè. Sepandan, konklizyon sa a poko konfime, epi yo pral fè plis obsèvasyon lè l sèvi avèk teleskòp Webb la. Gwo gwosè planèt la ak tanperati ki wo fè li fasil pou l ka abitab, ak enteryè li ki kapab genyen yon manto glas ki gen gwo presyon ak yon sifas oseyan ki twò cho.

Pandan ke yo te jwenn prèv anvan yo sou vapè dlo sou lòt ègzoplanèt, dekouvèt sa a bay bonjan apèsi sou planèt ki depase sistèm solè nou an. Astwonòm kwè ke K2-18 b ta ka potansyèlman yon ègzoplanèt "Hycean", yon mond oseyan ki ta ka bay lavi. Konklizyon sa yo mete aksan sou nesesite pou konsidere yon seri anviwònman abitab nan rechèch la pou lavi ekstraterès.

– Inivèsite Cambridge

- NASA