Risk pou astewoyid tou pre Latè: Efò defans planèt NASA yo

Divizyon Planètè Defans NASA an responsab pou kontwole ak detekte astewoyid ki ta ka frape Latè epi lakòz gwo devastasyon. Pandan ke travay la ka sanble redoutable, dènye pwogrè nan teknoloji te fè li posib yo swiv ak idantifye objè sa yo toupre Latè.

Dènye enfografi NASA pibliye a bay limyè sou popilasyon astewoyid ki toupre Latè. Apati mwa Out 2023, gen apeprè 32,000 astewoyid li te ye toupre planèt nou an. Detekte astewoyid sa yo se yon defi, paske yo pa emèt pwòp limyè yo. Olye de sa, teleskòp konte sou limyè solèy la ki reflete sou sifas yo pou wè yo.

Efò pou jwenn ak swiv astewoyid sa yo te enpresyonan, ak plis pase 405 milyon obsèvasyon astwonòm amatè ak pwofesyonèl te soumèt nan Minor Planet Center, yon sant santral estrateji defans planèt NASA an. Sepandan, infografik la revele yon reyalite twoublan: nan 32,000 astewoyid toupre Latè sa yo, plis pase 10,000 gen plis pase 140 mèt an dyamèt. Si nenpòt nan sa yo ta fè kolizyon ak Latè, yo ta ka potansyèlman siye tout vil yo.

Pou mete echèl destriksyon an nan pèspektiv, meteyò Chelyabinsk ki te frape Larisi an 2013 te estime ke yo te pi plis 20 mèt an dyamèt. Yon astewoyid sèt fwa gwosè sa a ta dwe menm plis devastatè, gen anpil chans rive nan tè a ak sa ki lakòz devastasyon toupatou. Tou depan de kote enpak li genyen, yon astewoyid sa a kapab fè plizyè milyon moun mouri.

Malgre mank de astewoyid li te ye kounye a sou yon kou kolizyon ak Latè, estatistik ki pi alarmant nan enfografi a se ke ekspè NASA yo kwè ke nou te sèlman dekouvri mwens pase mwatye nan astewoyid ki toupre Latè nan gwosè sa a. Yo estime ke gen plis pase 14,000 astewoyid 140-mèt lajè ankò yo dwe idantifye, ansanm ak anviwon 50 astewoyid 1-kilomèt lajè.

Kominote defans planetè a, ki gen plizyè òganizasyon, pran angajman pou amelyore konpreyansyon nou sou potansyèl menas sa yo. Enfografi a sèvi kòm yon rapèl sou ijans pou kontinye chèche ak swiv astewoyid sa yo toupre Latè. Tout efò, ki gen ladan difizyon enfòmasyon atravè enfografik, ka ede enspire moun yo rantre nan lachas pou objè selès sa yo ki kapab danjere.

Sous: Linivè Jodi a