Egzanp astewoyid kapsil espas NASA te delivre sou Latè avèk siksè

Yon kapsil espasyèl NASA ki pote pi gwo echantiyon tè ki te janm kolekte sou sifas yon astewoyid te reyisi tounen sou Latè. Kapsil la, yon pati nan misyon OSIRIS-REx, te parachit nan dezè Utah apre yo te fin lage nan veso espasyèl robotik la. Sa a te make twazyèm fwa ke yon echantiyon astewoyid yo te retounen sou Latè pou analiz, ak echantiyon sa a se pi gwo a jiska dat.

Yo te ranmase echantiyon an twazan de sa nan Bennu, yon ti astewoyid ki gen anpil kabòn. Bennu klase kòm yon "objè tou pre Latè" akòz pwoksimite li ak planèt nou an. Li se yon enterè patikilye pou syantis yo paske chimi li yo ak mineraloji yo te rete relativman san chanjman depi fòmasyon li yo 4.5 milya ane de sa. Astewoyid la ka genyen molekil òganik ki ka bay bonjan enfòmasyon sou orijin lavi yo.

Veso espasyèl OSIRIS-REx, ki te lanse an 2016, te pase prèske dezan òbit alantou Bennu anvan yo te kolekte echantiyon an nan mwa Oktòb 2020. Apre yo te kite astewoyid la nan mwa me 2021, veso espasyèl la te vwayaje 1.9 milya kilomèt tounen sou Latè. Sou desandan li, kapsil la te rive nan tanperati 2800 ° C anvan parachit ralanti vitès li, sa ki pèmèt yon aterisaj dou nan dezè Utah.

Yo pral egzamine echantiyon an, ki estime apeprè 250 gram, nan yon "sal pwòp" nan seri tès ak fòmasyon Utah anvan yo transpòte li nan Johnson Space Center NASA an nan Houston. Soti nan la, li pral distribye bay syantis nan laboratwa atravè mond lan pou plis analiz.

Veso espasyèl OSIRIS-REx la, ki te konplete avèk siksè misyon li ak Bennu, kounye a ap eksplore yon lòt astewoyid toupre Latè ki rele Apophis.