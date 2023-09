Kapsil NASA mete nan dezè Utah pote pi gwo echantiyon astewoyid yo te janm kolekte

Yon kapsil NASA pwograme pou ateri nan dezè Utah nan Dimanch, pote avèk li pi gwo echantiyon astewoyid yo te janm kolekte. Sond Osiris-Rex la, ki te lanse an 2016, te ateri sou astewoyid Bennu epi kolekte apeprè nèf ons pousyè nan sifas li. Syantis yo anvi etidye echantiyon an pou yo ka gen yon pi bon konpreyansyon sou fòmasyon sistèm solè nou an ak fason Latè te vin abitab. Echantiyon an pral bay tou apèsi sou kalite astewoyid ki ta ka reprezante yon menas pou Latè.

Administratè NASA Bill Nelson te dekri echantiyon retounen kòm "istorik" ak konparab ak wòch lalin Apollo ki te retounen sou Latè. Retounen kapsil la pral enplike yon manevwe danjere, ak yon desandan dife nan atmosfè Latè a. Kapsil la pral ralanti desandan li ak de parachit, ak potansyèl pou yon "aterisaj difisil" si yo pa deplwaye kòrèkteman. Si yo reyisi, echantiyon an pral transpòte nan Johnson Space Center NASA an nan Houston, Texas.

Kominote syantifik la ap tann rezilta analiz sou echantiyon an, ki pral anonse nan yon konferans pou laprès nan dat 11 oktòb la. Yo pral konsève majorite echantiyon an pou etid lavni, pandan y ap yon pòsyon yo pral itilize pou eksperyans imedya. Kèk nan echantiyon an pral voye tou nan Japon ak Kanada, ki te fè patenarya nan misyon an.

Etid astewoyid enpòtan anpil pou konprann fòmasyon ak evolisyon sistèm solè a. Syantis yo kwè ke astewoyid te delivre materyèl òganik ak potansyèlman dlo sou Latè, kontribye nan devlopman nan lavi. Bennu, an patikilye, se nan enterè akòz konpozisyon kabòn rich li yo ak prezans nan molekil dlo fèmen nan mineral. Konprann konpozisyon Bennu a ta ka enpòtan tou pou tantativ nan lavni pou bese risk pou yon kolizyon astewoyid ak Latè.

Sous: NPR, Space.com