Avanse NASA nan kominikasyon espas ouvè nouvo fwontyè

NASA te reyalize yon gwo dekouvèt nan revolisyon kominikasyon espas long distans, itilize lazè pwisan transmèt done atravè distans vas. Siksè resan veso espasyèl Psyche la konfime viabilite sistèm kominikasyon optik revolisyonè sa a, ke yo rekonèt kòm DSOC (Deep Space Optical Communication), ki make yon etap enpòtan nan eksplorasyon espas.

Nan tès inogirasyon ki te fèt pi bonè mwa sa a, veso espasyèl Psyche, ki te lanse pou mennen ankèt sou yon astewoyid, te demontre kapasite eksperimantal sistèm kominikasyon optik la. Pozisyone prèske 10 milyon kilomèt lwen, veso espasyèl la efektivman resevwa ak transmèt done lè l sèvi avèk lazè tou pre enfrawouj, sa ki anonse demonstrasyon ki pi lwen nan kominikasyon optik.

Avèk siksè sa a, NASA gen pou objaktif pou simonte limit kominikasyon frekans radyo tradisyonèl yo epi pèmèt transmisyon done nan yon vitès ki pi wo anpil. Objektif alontèm la se reyalize vitès vwayaj done ant 10 a 100 fwa pi vit pase kounye a posib, pouse kapasite kominikasyon espas yo nan nivo san parèy.

Tès la siksè ouvè yon myriad de posiblite pou misyon veso espasyèl nan lavni. Imaj gwo rezolisyon e menm kapasite difizyon yo ka transmèt atravè lazè pwisan yo, amelyore kalite ak kantite done yo rasanble nan espas. Dekouvèt sa a louvri wout pou eksplorasyon pi efikas, sa ki pèmèt koleksyon done pi rapid ak kominikasyon an tan reyèl ak misyon espas pwofon.

Sistèm DSOC la opere lè l sèvi avèk baliz lazè ki soti nan yon obsèvatwa nan Kalifòni. Veso espasyèl Psyche la fèmen sou baliz lazè a, oryante transceiver la pou dirije downlink la nan direksyon yon obsèvatwa separe ki kapab dekode siyal yo. Apwòch inovatè sa a elimine nesesite pou sistèm kominikasyon tradisyonèl ki baze sou antèn, ranplase yo ak teknoloji lazè avanse.

Reyalizasyon NASA nan kominikasyon espas long distans mete aksan sou angajman ajans lan pran pou pouse limit eksplorasyon yo. Avèk demonstrasyon siksè nan DSOC, NASA pote nou yon etap pi pre debloke mistè yo nan linivè a ak konkeri nouvo fwontyè.

Kèk kesyon ak tout repons

Ki jan sistèm kominikasyon optik NASA travay?

Sistèm kominikasyon optik NASA an, ke yo rekonèt kòm DSOC (Deep Space Optical Communication), itilize lazè pwisan pou transmèt ak resevwa done atravè distans vas nan espas. Beacons lazè ki emèt nan yon obsèvatwa bay yon pwen referans pou veso espasyèl fèmen ak oryante transceiver yo, sa ki pèmèt transfè done.

Ki avantaj ki genyen nan kominikasyon optik sou kominikasyon frekans radyo tradisyonèl yo?

Kominikasyon optik ofri vitès siyifikativman pi wo ak pi gwo Pleasant konpare ak kominikasyon frekans radyo tradisyonèl yo. Sa a pèmèt transmisyon done pi rapid, sa ki pèmèt transmisyon imaj ki pi bon kalite ak kapasite potansyèl difizyon soti nan misyon espas pwofon.

Ki jan NASA anvizaje itilize zouti sa a nan eksplorasyon espas lavni?

NASA gen pou objaktif pou ogmante kapasite kominikasyon optik pou amelyore misyon eksplorasyon yo. Sa gen ladann pèmèt koleksyon done pi rapid, kominikasyon an tan reyèl ak misyon espas pwofon, ak amelyore efikasite jeneral nan kominikasyon espas. Tès siksè ak veso espasyèl Psyche la vle di yon etap enpòtan nan direksyon pou reyalize objektif sa yo.