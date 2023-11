View espektakilè sou Airglow Latè ak Lalin soti nan espas

By

Yon imaj mayifik soti nan espas te pran entènèt la nan tanpèt, montre bote remakab nan planèt lakay nou an. Estasyon Espas Entènasyonal NASA an (ISS) te kaptire nan dat 14 novanm, foto fasinan sa a mete aksan sou fenomèn mayifik 'airglow' Latè a ak lalin nan klere byen bèl jis anwo.

Airglow refere a emisyon limyè nan atmosfè Latè pandan lannwit lan. Li rive lè molekil nan atmosfè a eksite pa radyasyon solè pandan jounen an epi lè sa a lage enèji sa a kòm limyè lumineux nan mitan lannwit. Pandan ke li pa vizib nan je a toutouni soti nan sifas la, astwonòt abò ISS la te temwen spektak etere sa a soti nan espas epi yo te janti ase yo pataje imaj tranble yo avèk nou.

Foto a montre dans delika ant ekla lè Latè a ak ekla trankilite lalin lan. Avèk fenomèn atmosferik planèt la penti syèl la ak yon koulè vèt mou, lalin lan ajoute yon touche siplemantè nan distenksyon, limine fènwa a ak klere dou li yo. Kontras ki genyen ant ekla vivan an ak limyè pal lalin lan kreye yon sèn vrèman selès - yon fizyon nan mèvèy cosmic ak trankilite.

Foto ekstraòdinè sa a non sèlman montre bote remakab planèt nou an, men li ofri tou yon nouvo pèspektiv sou imansite ak bèl bagay linivè a. Li sèvi kòm yon rapèl nan aklè tranble yo ki ka sèlman temwen nan pwen an vantaj nan espas, etensèl sans nou nan kiryozite ak mèvèy.

FAQ:

K: Ki sa ki airglow?

A: Airglow refere a emisyon limyè nan atmosfè Latè pandan lannwit lan. Li rive lè molekil nan atmosfè a eksite pa radyasyon solè pandan jounen an epi imedyatman emèt enèji sa a kòm limyè lumineux nan mitan lannwit.

K: Ki jan yo te kaptire imaj la?

A: Estasyon Espas Entènasyonal NASA an (ISS) te pran imaj la 14 novanm.

K: Èske airglow ka wè sou sifas Latè?

A: Non, airglow pa vizib nan je a toutouni soti nan sifas la. Sepandan, li ka obsève ak kaptire pa astwonòt soti nan espas.