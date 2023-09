NASA, Lonestar, ak Isle of Man kolabore pou estoke done sou Lalin lan san danje lè l sèvi avèk Blockchain.

Nan yon patenarya inogirasyon, ajans espasyal NASA, demaraj òdinatè Lonestar, ak Isle of Man gen pou revolisyone depo done lè yo itilize teknoloji blockchain pou sere enfòmasyon sou lalin lan. Antrepriz inovatè sa a gen pou objaktif pou kreye yon dosye sekirite epi ki pa ka chanje sou misyon linè, prezève done enpòtan sou veso espasyèl, kago, ak objektif misyon yo.

Aplikasyon potansyèl blockchain nan eksplorasyon linè yo vas. Lè yo pwofite teknoloji liv distribiye a, òganizasyon ak ajans espas ki angaje nan misyon linè yo ka amelyore presizyon done ak transparans. Immuabilite nannan Blockchain a asire ke enfòmasyon ki estoke sou lalin lan rete an sekirite kont manipulasyon oswa chanjman.

Sepandan, inisyativ kolaborasyon an pa sispann nan misyon linè. Li gen pou objaktif tou pou pwoteje sekrè Latè nan evènman an ke planèt nou an vin inhabitable. Lè w itilize blockchain kòm yon solisyon depo sekirite sou lalin lan, done enpòtan ak konesans enpòtan yo ka konsève pou jenerasyon kap vini yo.

Imajine yon senaryo kote enfòmasyon enpòtan syantifik, istorik, oswa kiltirèl ta ka estoke lwen Latè, pwoteje li kont nenpòt evènman katastwofik potansyèl. Kolaborasyon ant NASA, Lonestar, ak Isle of Man pave wout la pou yon posibilite konsa.

Teknoloji Blockchain, ki te fèt orijinèlman pou pouvwa kriptografik lajan tankou Bitcoin, te pwouve yo dwe yon zouti versatile pou jesyon done an sekirite. Nati desantralize li yo ak pwoteksyon kriptografik fè li yon chwa ideyal pou kreye yon solisyon depo done imuiabl sou lalin lan.

Kolaborasyon inogirasyon sa a reprezante yon etap enpòtan nan eksplorasyon ak itilizasyon sifas linè a. Lè yo pwofite pouvwa blockchain, NASA, Lonestar, ak Isle of Man ap pouse limit sa ki posib nan eksplorasyon espas ak depo done.

Sous:

- BBC Syans Konsantre