New Horizons ak Teleskòp Hubble mete tèt ansanm pou yo obsève Iranis ak Neptune

Veso espasyèl New Horizons, ki pi popilè pou flyby li nan Pliton an 2015, ap antre nan yon nouvo misyon pou obsève Iranis ak Neptune. De planèt byen lwen sa yo se pi piti vizite nan sistèm solè nou an epi yo prezante yon opòtinite inik pou syantis yo rasanble plis enfòmasyon sou yo. Pou ede nan efò sa a, NASA ap kontakte astwonòm amatè pou yo soumèt obsèvasyon yo sou Iranis ak Neptune.

Sèlman Voyager 2 te vizite Uranus ak Neptune yon ti tan nan tan lontan an, sa ki fè enfòmasyon nou genyen sou planèt sa yo limite. New Horizons, sepandan, bay yon gade bak sou planèt yo nan pozisyon li nan Kuiper Belt la, kote Pliton abite. Teleskòp Espas Hubble a pral obsève kote yo eklere nan planèt yo, pandan y ap New Horizons pral pran foto nan kote nwa yo, ak Solèy la nan distans la.

Obsèvasyon amatè yo enpòtan anpil nan pentire yon foto konplè sou planèt yo, paske yo ka swiv karakteristik tankou karakteristik klere nan atmosfè yo nan Iranis ak Neptune. Avèk tan obsèvasyon limite pou New Horizons ak Hubble, done amatè ka kontinye amelyore konpreyansyon nou sou monn byen lwen sa yo.

Pou kontribiye, astwonòm amatè yo ka poste imaj yo sou Iranis ak Neptune sou entènèt lè l sèvi avèk hashtag #NHIceGiants sou X (ansyen ke yo rekonèt kòm Twitter) oswa Facebook. Altènativman, imaj yo ka soumèt sou entènèt ak enfòmasyon ki enpòtan tankou dat, lè, ak bandpass filtre yo itilize.

Uranus ak Neptune yo vizib kounye a pou pi fò nan mitan lannwit lan, ak Iranis k ap monte epi mete pita pase Neptune. Ou ka jwenn Iranis nan konstelasyon Aries ant Jipitè ak Plèyad yo, pandan y ap Neptune nan sidwès Pisces. Obsève planèt byen lwen sa yo mande pou pasyans ak yon teleskòp ki bon gwosè, men efò sa a vo li pou plis konesans nou sou mond ki pi lwen sistèm solè a.

- NASA

– TheSkyX