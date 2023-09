Misyon NASA ateri Ozetazini ak echantiyon astewoyid primitif

Veso espasyèl NASA OSIRIS-REx te ateri avèk siksè nan peyi Etazini ak echantiyon "pristine" yo te ranmase nan sifas astewoyid Bennu an 2020. Veso espasyèl la, te lanse an 2016, te fè pati premye misyon NASA pou kolekte echantiyon nan yon astewoyid.

Echantiyon yo, ki dekri pa NASA kòm "materyèl primitif soti nan Bennu," yo kwè yo ofri syantis yon fenèt inik nan fòmasyon an bonè nan sistèm solè a apeprè 4.5 milya ane de sa. Bennu, ki te dekouvri pa NASA an 1999, yo estime li te soti nan premye 10 milyon ane fòmasyon sistèm solè a. Li gen yon dyamèt alantou 490m ak peze 85.5 milyon tòn.

Veso espasyèl OSIRIS-REx te touche yon ti tan sou sifas Bennu nan mwa Oktòb 2020 pou l kolekte echantiyon an anvan l te pouse astewoyid la. Echantiyon yo te estoke ak anpil atansyon epi pwoteje pandan vwayaj veso espasyèl la tounen sou Latè.

Bennu, ki pase toupre Latè chak sizan, te gen twa rankont sere ak planèt nou an an 1999, 2005, ak 2011. An 2021, syantis nan ekip OSIRIS-REx te avèti ke gen yon posibilite pou Bennu derive nan òbit Latè epi fè kolizyon. ak planèt nou an nan mwa septanm 2182. Koleksyon echantiyon misyon sa a soti nan Bennu pral ede nan plis rechèch ak konpreyansyon sou konpozisyon li yo ak enpak potansyèl sou Latè.

Arive nan veso espasyèl OSIRIS-REx ak echantiyon yo se yon reyalizasyon enpòtan pou NASA, bay syantis yo materyèl anpil valè pou etid. Echantiyon sa yo kenbe kle nan debloke sekrè yo nan istwa bonè sistèm solè nou an, koule limyè sou fòmasyon solèy la ak planèt yo.

Sous:

- NASA

- Sous imaj: [non sous]