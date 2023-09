Misyon Retounen Egzanp Mas NASA an ap fè fas ak ensètitid, Revizyon endepandan jwenn

By

Yon komite revizyon endepandan te evalye plan NASA pou pote echantiyon tounen soti nan Mas, ke yo rekonèt kòm misyon Mas Sample Return (MSR), kòm irekab. Misyon konplèks la enplike konstriksyon ak lanse de elikoptè, yon fize, yon aterisaj, ak yon orbiter sou Mas pa 2028. Sepandan, Komisyon Konsèy la revizyon konkli ke bidjè misyon an ak atant orè yo te ireyèl depi nan kòmansman an.

Rapò a deklare ke pi bonè NASA an te kapab espere gen aterisaj la ak orbiter pare ta dwe 2030, olye ke sib orijinal la nan 2028. Komisyon Konsèy la revize te etabli pou evalye plan misyon an, konsepsyon, ak defi teknik an tèm de pri ak orè. .

NASA te deside sispann plan li yo pou bay yon estimasyon ofisyèl pri ak orè ki baze sou rezilta revizyon an. Kounye a ajans lan pral fè pwòp revizyon pa l epi fè rekòmandasyon pou avanse ak misyon an.

Misyon Mas Sample Return la enpòtan paske li gen pou objaktif pou kolekte echantiyon wòch ki soti nan Mas, ki ta ka enpòtan anpil nan rechèch la pou lavi ekstraterès. Komisyon Konsèy la te rekonèt enpòtans misyon an, pa sèlman pou rechèch lavi, men tou pou plan NASA pou voye èt imen sou Mas alavni.

Rapò a rekòmande pou NASA pi byen kominike siyifikasyon misyon an, ki deklare ke li gen potansyèl pou revolusyone konpreyansyon nou sou sistèm solè a, plas nou nan li, ak egzistans la nan lavi pi lwen pase Latè. Misyon an ka gen yon gwo enpak sou sosyete, istwa, ak teknoloji.

Sepandan, sikonstans aktyèl yo ki antoure misyon Mas Sample Return la poze defi pou NASA. Te gen enkyetid konsènan bidjè misyon an, ak estimasyon ki sòti nan $7 milya a $11 milya. NASA te mande plis finansman pou rete sou orè pou yon lansman 2028, men rezilta revizyon an mete dout sou posibilite pou satisfè delè sa a.

Objektif final NASA se rann misyon Mars Sample Return viable. Avèk potansyèl li pou avanse eksplorasyon espas ak dekouvèt syantifik, siksè misyon sa a enpòtan anpil pou ajans lan.

Sous:

– Kevin C. Neece (atik sous)

– NASA (https://www.nasa.gov/)