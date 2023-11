Entèseksyon Mizik ak Cosmos la: Tradui Astwonomi nan Atizay

Bote ak mistè syèl la lannwit yo te kaptire imajinasyon limanite depi lontan. Atis, an patikilye, te souvan jwenn enspirasyon nan imansite a ak konpleksite nan Cosmos la. Pandan ke teleskòp tankou Chandra X-ray Observatory, Hubble, ak Spitzer te bay yon konpreyansyon avanse sou linivè a, atiran nan syèl la lannwit rete. Kounye a, yon kolaborasyon ant Obsèvatwa Chandra X-ray NASA a ak SYSTEM Sounds te konble diferans ki genyen ant syans ak atizay, kreye yon pwojè inik ke yo rekonèt kòm A Universe of Sound.

A Universe of Sound se yon pwojè sonifikasyon done ki konvèti done vizyèlman sansasyonèl espas pwofon ki soti nan teleskòp NASA an konpozisyon ki ka tande. Lè w sèvi ak kat matematik pou bay odyo dijital valè pixel, pwojè a pèmèt moun k ap koute yo fè eksperyans done astwonomik atravè sans tande. Kontrèman ak efò sonifikasyon done anvan yo, konpozitè Sophie Kastner te pran pwojè sa a yon etap pi lwen nan kreye mizik ke mizisyen kalifye ka jwe sou enstriman reyèl.

Dènye moso Kastner a, “Where Parallel Lines Converge,” transfòme done vizyèl radyografi, enfrawouj ak optik nan Sant Galaktik Way Lakte a nan yon senfoni disonan nan nòt. Trase enspirasyon nan yon imaj konpoze ki te kreye an 2009, Kastner konsantre sou eleman kaptivan tankou sistèm etwal doub, filaman enpòtan, ak twou nwa sipèmasif nan sant Voie Lakte a.

Atravè yon konbinezon entèpretasyon atistik ak prensip matematik ki kache yo, A Universe of Sound melanje san pwoblèm atizay ak syans. Algoritm òdinatè matematik kat done ki soti nan Chandra, Hubble, ak Spitzer nan son pèseptab pa moun. Lè sa a, Kastner pran done sa yo epi ajoute yon tòde atistik, asire ke mizik la ka jwe pa mizisyen reyèl.

Pwojè sa a ofri yon nouvo fason inik pou moun yo kominike avèk Cosmos la, konbine zouti syans ak pouvwa ekspresyon atistik. Kòm Kastner dekri li, pran done tradui nan espas epi mete yon tòde imen sou li se menm jan ak ekri yon istwa fiktiv ki baze sou reyalite reyèl. Li se yon temwayaj sou koneksyon ki dire ant limanite ak syèl la lannwit.

Pou eksplore entèseksyon astwonomi ak atizay, konpozisyon Kastner, “Where Parallel Lines Converge,” disponib pou telechaje kòm fèy mizik sou sitwèb Chandra a. Se Ensemble Éclat ki anrejistre pyès la epi ki te dirije pa Charles-Eric Fontaine. Yon Linivè nan Son ofri yon nouvo pèspektiv sou konpreyansyon nou sou linivè a, envite nou eksplore Cosmos la atravè Harmony yo ak melodi nan mizik.

Kesyon yo mande anpil:

1. Kisa Yon Linivè Son ye?

A Universe of Sound se yon pwojè kolaborasyon ant Obsèvatwa Chandra X-ray NASA ak SYSTEM Sounds ki konvèti done vizyèl nan espas pwofon ki soti nan teleskòp nan konpozisyon ki ka tande.

2. Ki jan yon linivè son travay?

Algorithm sonifikasyon done matematik kat done vizyèl ki soti nan teleskòp NASA yo nan son ke moun ka konnen. Mizisyen kalifye Lè sa a, jwe son sa yo sou enstriman reyèl, kreye konpozisyon inik.

3. Ki objektif A Universe of Sound?

A Universe of Sound gen pou objaktif pou fè pon ki genyen ant syans ak atizay lè li ofri yon nouvo fason pou moun yo kominike avèk done cosmic yo. Li bay yon opòtinite pou fè eksperyans bèl bagay nan linivè atravè sans tande.

4. Ki siyifikasyon kontribisyon Sophie Kastner genyen?

Konpozitè Sophie Kastner pran pwojè sonifikasyon done a pi lwen lè li kreye mizik ke mizisyen kalifye ka jwe sou enstriman reyèl, ajoute yon tòde atistik nan pwojè a. Konpozisyon li yo, tankou "Where Parallel Lines Converge," ofri yon entèpretasyon inik nan done cosmic.

5. Kijan mwen ka fè eksperyans yon linivè son?

Youn nan konpozisyon Sophie Kastner yo, “Where Parallel Lines Converge,” disponib pou telechaje kòm fèy mizik sou sitwèb Chandra a. Li ka koute tou atravè anrejistreman Ensemble Éclat la.