NASA te jwenn pi gwo echantiyon astewoyid ki te janm kolekte sou Latè

NASA te reyisi ateri pi gwo echantiyon astewoyid ki te janm kolekte sou Latè. Echantiyon an, ki te ranmase nan kad misyon Osiris-Rex NASA a, se premye misyon ajans espas Ameriken an pou kolekte yon echantiyon nan yon astewoyid e premye a pa nenpòt ajans depi 2020. Yon kapsil ki gen anviwon 250 g wòch ak pousyè kolekte nan astewoyid Bennu te touche. desann nan dezè Utah toupre Salt Lake City anvan orè a. Yo pral bay echantiyon an bay yon gwoup ki gen plis pase 200 moun ki soti nan 38 enstitisyon mondyalman distribye. Astewoyid Bennu se yon rès 4.5 milya ane nan premye sistèm solè nou an, e syantis yo kwè li ka ede fè limyè sou fason planèt yo te fòme ak evolye. Espè yo di astewoyid ki gen anpil kabòn, tou pre Latè a sèvi kòm yon kapsil tan ki soti nan premye istwa sistèm solè a.

Echantiyon an pral bay endikasyon enpòtan ki ta ka ede nou konprann orijin òganik ak dlo ki te ka mennen nan lavi sou Latè. Kontrèman ak meteyorit ki tonbe sou Latè, ki byen vit vin kontamine lè yo kontakte atmosfè a, echantiyon an kolekte dirèkteman nan Bennu pral bay yon aperçu intact nan tan lontan an. Misyon retounen echantiyon yo genyen tankou Osiris-Rex yo enpòtan paske echantiyon yo retounen yo byen pwòp epi yo kenbe enfòmasyon enpòtan sou konpozisyon yo ak istwa yo.

Veso lespas Osiris-Rex la te lanse nan dat 8 septanm 2016, e li te rive nan Bennu an desanm 2018. Apre kat astewoyid la pandan prèske dezan, li te kolekte yon echantiyon nan sifas la nan dat 20 oktòb 2020. Syantis yo ap tann analiz de la. echantiyon yo dekouvri sekrè astewoyid Bennu kenbe sou fòmasyon planèt tankou Latè ak orijin lavi li menm.

