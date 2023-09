NASA lage espektwomèt Imaging bay planèt pou entegrasyon sou satelit Tanager

Jet Propulsion Laboratory (JPL) NASA an te remèt yon espektwomèt imaj bay konpayi Ameriken Latè D ', Planet, pou entegrasyon sou Tanager 1 satelit ipèspektral la. Etap sa a make yon etap enpòtan pou Carbon Mapper Coalition, ki vize pi byen konprann emisyon metàn ak gaz kabonik mondyal.

Espektwomèt imaj JPL devlope a pral jwe yon wòl enpòtan nan detekte, detèmine, ak kantite emisyon sous pwen nan metàn ak gaz kabonik. Li pral bay done ki gen anpil valè pou sipòte misyon Kowalisyon an.

Kòm yon pati nan angajman li anvè Kowalisyon an, Planet ap travay aktivman sou konstriksyon ak lanse de satelit ipèspèktral, Tanager 1 ak Tanager 2. Tanager 1 espere yo dwe pare pou lansman an 2024.

Anplis de sa, Planet ap pouse pi devan ak Pwogram Pelican li a. Premye Tech Demo a, TD1, te konplètman bati epi li pral lanse pita nan ane sa a. Objektif prensipal TD1 se teste platfòm satelit la ak sistèm operasyonèl nan yon anviwònman òbital. Leson yo aprann nan TD1 pral enfòme iterasyon fiti nan satelit Pelican ak Tanager yo.

Planet ap kolabore aktivman ak itilizatè yo nan Pwogram Aksè Bonè yo (EAP) pou konprann kijan done ipèspèktral yo ka bay plizyè òganizasyon yo plis valè. Lè w pwofite done sentetik devlope an patenarya ak Rendered.ai, Planet gen pou objaktif pou rasanble fidbak konplè sou mache a epi idantifye aplikasyon inovatè ak ka itilize pou done ipèspèktral nan lavni.

Avèk entegrasyon espektwomèt imaj sa a sou satelit Tanager 1 la, tou de NASA ak Planet ap pwogrese nan direksyon objektif pataje yo pou kontwole ak konprann emisyon gaz lakòz efè tèmik pi efikas. Kolaborasyon sa a pral pave wout la pou pi bon analiz chanjman nan klima ak efò mitigasyon.

Sous:

– NASA JPL

– Planèt