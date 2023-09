Avni Estasyon Espas Entènasyonal la: NASA Pwopoze Veyikil Deorbit Ameriken an

By

NASA te anonse plan pou pran retrèt Estasyon Espas Entènasyonal (ISS) nan fen deseni a. Kòm yon pati nan plan pou pran retrèt estasyon an, NASA te pwopoze devlopman nan US Deorbit Vehicle (USDV), yon veso espasyèl ki fèt san danje deorbit ISS la. ISS a, yon antrepriz senk ajans espas, te an fonksyon depi 1998 e li pral kontinye jiska 2030, ak Larisi angaje jiska omwen 2028.

Deorbit ki an sekirite nan ISS se yon responsablite pataje tout senk ajans espas, ak objektif pou evite zòn peple. Nan preparasyon pou retrèt ISS la, NASA ap chèche fè tranzisyon operasyon li yo nan òbit ba Latè nan platfòm komèsyal posede ak opere. Chanjman sa a gen pou objaktif pou asire aksè ak prezans kontinye nan espas pou rechèch, devlopman teknoloji, ak kolaborasyon entènasyonal.

Estrateji anvan yo pou deorbitasyon ISS a te enplike itilize plizyè veso espasyèl Roscosmos Progress. Sepandan, dènye evalyasyon yo te mennen NASA pwopoze devlopman yon nouvo veso espasyèl, USDV a, ki ta bay kapasite pi solid pou deorbit responsab. USDV a pral konsantre sou aktivite final deorbit la epi li ka swa yon nouvo konsepsyon veso espasyèl oswa yon modifikasyon nan yon veso espasyèl ki deja egziste. Li pral fèt pou fonksyone sou premye vòl li epi li gen ase redondance ak kapasite rekiperasyon anomali pou pote boule dezorbit kritik la.

Devlope USDV a pral yon efò konplèks epi ki pran tan, ki mande plizyè ane nan devlopman, tès, ak sètifikasyon. Sepandan, veso espasyèl yo pwopoze sa a reprezante yon chanjman enpòtan nan apwòch NASA pou dezobite ISS la epi asire yon dekomisyon sekirite ak kontwole estasyon espasyal la.

