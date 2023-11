NASA envite tout moun pou yo voye non yo sou Lalin Jupiter nan Ewòp

NASA ap ofri yon opòtinite ekstraòdinè pou amater espas yo pou yo grave non yo sou yon mikrochip ki pral abò sond espas Europa Clipper la. Veso espasyèl la pwograme pou antre nan òbit alantou Jipitè nan senk ane kap vini yo, ak yon objektif prensipal nan eksplore Ewòp, youn nan lalin yo entrigan nan jeyan gaz la, nan rechèch nan siy abitabilite. Syantis yo espekile ke Europa ka genyen yon oseyan anba kouch ekstèn li.

Pandan ke inisyativ sa a ka sanble nouvo, NASA gen yon tradisyon ki dire lontan nan angaje piblik la epi envite patisipasyon aktif yo nan divès misyon espas. An 1995, premye rover Mas la, Sojourner, te nonmen apre aktivis dwa fanm nan 19yèm syèk la, Sojourner Truth, apre yon sijesyon yon ti fi 12-zan te fè. Yon lòt egzanp gen ladan yon mini-DVD ki te pote dè milye de siyati ki te voye nan Saturn abò sond Cassini-Huygens la.

Misyon Europa Clipper a vle idantifye sit aterisaj potansyèl pou misyon nan lavni sou Europa. Li pral pase de zan ap fè sondaj sou bò ki fè fas a lwen Jipitè ak yon lòt de ane sou bò ki fè fas a jeyan gaz la. Nan konklizyon misyon li, veso espasyèl la pral fè espre fè kolizyon ak Ganymede, youn nan lòt lalin Jipitè a.

Jiska dat, plis pase 840,000 non yo te deja soumèt pou enklizyon sou mikrochip la, e moun toujou gen opòtinite pou ajoute non yo jiska dat limit 31 desanm. Pou patisipe, moun ki enterese yo ka tou senpleman vizite sit entènèt NASA nan europa.nasa.gov epi enskri. Anplis de sa, Europa Clipper a pral pote tou yon powèm espesyal ki gen tit "An Praise of Mystery: A Poem for Europa" Ada Limon, powèt Ameriken loreya, ekri.

Voye non nan espas senbolize kiryozite san rete limanite ak dezi enkondisyonèl nou pou eksplore pi lwen pase limit planèt nou an. Pandan Europa Clipper la ap antre nan vwayaj sezon li a, li pral pote aspirasyon ak rèv plizyè milye moun, tout anvi kite mak yo nan Cosmos vas la.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

1. Èske nenpòt moun ka patisipe nan inisyativ sa a?

Absoliman! Inisyativ sa a ouvè a tout moun, sa ki pèmèt nenpòt moun yo voye non yo sou lalin Jipitè nan Ewòp.

2. Kilè dat limit pou soumèt non yo?

Dat limit pou soumèt non yo se 31 desanm.

3. Ki lòt atik Europa Clipper a pral pote?

Anplis de non, veso espasyèl la pral pote tou yon powèm ki gen tit "An Praise of Mystery: A Poem for Europa" Ada Limon, powèt Ameriken loreya, ekri.

4. Ki objektif misyon Europa Clipper la?

Objektif prensipal misyon Europa Clipper la se eksplore Europa epi chèche siy abitabilite, osi byen ke idantifye yon sit aterisaj potansyèl pou misyon nan lavni nan lalin lan.

5. Konbyen non yo te kolekte jiskaprezan?

Plis pase 840,000 non yo deja kolekte pou misyon Europa Clipper la.