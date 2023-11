Nouvo pèspektiv sou Enstriman EMIT NASA a: Kat sous pwen metàn

An jiyè 2022, NASA te lanse enstriman Envestigasyon Sous Pousyè Mineral Sifas Latè (EMIT) ak misyon prensipal kat mineral kle nan rejyon arid yo ak etidye enpak pousyè tè sou klima nou an. Sepandan, nouvo rechèch inogirasyon yo montre ke EMIT gen kapasite pou detekte ak idantifye plis pase 750 emisyon pwen-sous gaz lakòz efè tèmik, ki gen ladan metàn, yon gaz efè tèmik ki pisan ki responsab pou chanjman nan klima.

Anvan sa, enstriman detekte metàn yo te prensipalman deplwaye nan avyon ki tap vole nan altitid pi ba yo. Pandan ke enstriman sa yo ofri pi gwo sansiblite, zòn pwoteksyon yo ak dire obsèvasyon yo limite. Yo tou souvan jije yo twò lwen, ki riske, oswa koute chè pou deplwaman toupatou. EMIT, nan lòt men an, opere soti nan Estasyon Espas Entènasyonal la, ki pèmèt li obsève panach metàn soti nan yon pwen vantaj ki pi wo ki kouvri yon zòn ki pi gwo.

Espektwomèt imaj EMIT a pran imaj 50 mil pa 50 mil, ke yo rekonèt kòm "sèn," nan sifas Latè. Nan premye 30 jou operasyon li yo, enstriman an te detekte 60% a 80% panach metàn yo anjeneral obsève pandan kanpay ayeryèn yo. Kapasite remakab sa a ouvè nouvo posiblite pou idantifye tou de gwo ak ti sous metàn, ki gen ladan "super-emetè" ki kontribye disproporsyonèlman nan emisyon metàn.

Idantifikasyon sous pwen metàn enpòtan anpil nan abòde chanjman nan klima. Metàn se jiska 80 fwa pi efikas nan pyèj chalè pase gaz kabonik, sa ki fè li yon kontribisyon enpòtan nan rechofman planèt la. Lè yo idantifye sous espesifik metàn, syantis yo ka devlope estrateji vize pou diminye emisyon yo ak bese efè chanjman nan klima.

Etid resan an ki itilize done ki soti nan deteksyon metàn EMIT la mete aksan sou potansyèl enstriman an pi lwen pase misyon prensipal li. Kapasite remakab sa a depase atant e li montre enpòtans pou envesti nan teknoloji inovatè ki ba nou yon konpreyansyon konplè sou klima planèt nou an.

FAQ:

K: Ki sa ki EMIT?

A: EMIT la vle di Envestigasyon Sous Pousyè Mineral Sifas Latè, yon enstriman NASA te lanse an Jiyè 2022 pou kat mineral kle nan rejyon arid yo epi etidye enpak pousyè sou klima.

K: Ki jan EMIT detekte emisyon metàn?

A: EMIT itilize espektwomèt imaj li abò Estasyon Espas Entènasyonal la pou obsève panach metàn sou sifas Latè, sa ki pèmèt li idantifye sous pwen emisyon metàn.

K: Poukisa idantifye sous metàn enpòtan?

A: Metàn se yon gaz ki gen efè tèmik ki pisan ki kontribye nan rechofman planèt la. Idantifye sous espesifik metàn pèmèt syantis yo devlope estrateji vize pou diminye emisyon ak bese chanjman nan klima.

K: Ki jan kapasite EMIT konpare ak enstriman tradisyonèl pou detekte metàn?

A: Pandan ke enstriman yo deplwaye nan avyon yo ofri pi gwo sansiblite, pwen avantaj ki pi wo EMIT ak pi gwo zòn pwoteksyon pèmèt li detekte gwo pil metàn epi idantifye sous pwen pi efikas.